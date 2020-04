Compromiso Social de la E.P.E.T. N° 4

La Escuela de Educación Técnica (E.P.E.T.) N° 4 de El Colorado, en el marco del proyecto “Impresión 3 D y elaboración de protectores faciales” realizó la entrega de las primeras tandas de viseras sanitarias al hospital, a las fuerzas de seguridad y al municipio local y de Villa 213.Esta iniciativa es llevada adelante por los ministerios de Desarrollo Humano y de Cultura y Educación conjuntamente con la Secretaría de Ciencias y Tecnología, se replica en diversas unidades educativas técnicas, quienes aprovechan los recursos con los que cuentan, poniendo en práctica sus conocimientos y de este modo, desde sus lugares, aportar estos insumos tan elementales.El delegado zonal de El Colorado, Prof. Pablo Barón Peña sostuvo: “En esta etapa se entregaron 50 máscaras, 20 destinadas al hospital, 12 a la comisaría, 10 al municipio y 8 para Gendarmería (…) Esto habla del respaldo solidario que siempre hace la escuela pero fundamentalmente es la decisión política que tienen nuestro gobernador, Dr. Gildo Insfrán y nuestro ministro de Cultura y Educación, Dr. Alberto Zorrilla, la de trabajar en cada territorio y que colaboremos entre todos, como dice nuestro primer mandatario, tener una comunidad organizada, solidaria y unida”.Además agregó: “La escuela pensó en otro gesto de solidaridad, Villa 2013 es una localidad que está cerca y no tiene escuelas técnicas, Entonces, a través de la delegación zonal de esa localidad, entregamos 20 máscaras faciales. Me parece fundamental este trabajo solidario, nos va ayudar a seguir fortaleciendo esta situación bendita que tenemos en la provincia, el de no tener ningún afectado”.En relación a la demanda, la E.P.E.T. N° 4, tomando siempre todos los recaudos que requiere el protocolo de elaboración, continuará produciendo máscaras faciales con el fin de seguir ayudando a la sociedad ante la emergencia originada por la pandemia del coronavirus.