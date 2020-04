Básquetbol: anunciarían definiciones sobre los torneos y los jugadores

El responsable del Torneo Federal de Básquetbol, Carlos Álvarez fue consultado sobre la situación del parate de la actividad deportiva de todas las competencias que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), desde mediados de marzo producto de la pandemia del coronavirus. Al respecto, dijo que el pasado sábado a través de videoconferencia los dirigentes de la Confederación, la Asociación de Clubes y la Asociación de Jugadores, analizaron diversos temas, entre ellos la continuidad o no de los torneos, así como también lo que sucede con los basquetbolistas profesionales de las distintas ligas, desde la élite con la Liga Nacional, hasta los torneos federales.“En las próximas horas se conocerá a través de un comunicado de prensa cuál es la posición que se adoptará para que los jugadores estén cubiertos en el cuidado de la salud y la posibilidad de que puedan volver a su lugar de origen”, claramente son cuestiones que preocupan a la dirigencia, aunque también podría haber una nueva información acerca del futuro de las competencias.Asimismo, insistió Álvarez en las dificultades que atraviesan económicamente los clubes y las federaciones, pero que todos están de acuerdo en que lo prioritario es garantizar la salud de los basquetbolistas “quienes son los actores principales de este deporte, quienes hoy todavía se encuentran en las ciudades donde se encontraban jugando”.“Si supiéramos hasta cuándo va a continuar la situación de la pandemia se podría llegar a tomar una decisión, pero realmente seguimos como las demás personas las decisiones que va adoptando el Estado Nacional”, respondiendo Álvarez, acerca de qué caminos se analizan en el devenir de las competencias.Cabe resaltar, que Fabián Borro, actual presidente de la CABB, había dicho días atrás que por el momento no se iban a tomar decisiones respecto a la continuidad o no de los torneos. Mientras que hay otra postura, de declarar “desierto” la competencia, con lo cual dar por finalizada esta temporada 2019/2020.Sin embargo, el titular del TFB, fue cauto, señalando que hoy la mayor preocupación es ver como continúa la crisis por el coronavirus, y buscar que principalmente los jugadores puedan estar protegidos con relación a su salud y volver a sus casas. Y que el doctor Diego Grippo, responsable del Cuerpo Médico de la CABB, también presentará un informe médico, que aguardan los dirigentes vinculados a este deporte.