Autorizaciones para padres de niños autistas

Luego de que el Presidente de la Nación Alberto Fernández anunciara de que se evalúa permitir salidas breves para las personas con discapacidad y siendo que la cuarentena obligatoria y preventiva por la epidemia del coronavirus se extenderá al menos hasta el próximo 26 de abril, desde el Organismo de la Constitución Provincial su Titular Dr. José Leonardo Gialluca, peticionó formalmente al Consejo Provincial de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, específicamente en las personas del Ministro de Gobierno, Justicia Trabajo y Seguridad Social, se proponga al Gobierno Nacional con el Protocolo Local correspondiente y donde el Estado Provincial y los Municipios deberán comprometerse a fiscalizar dentro de esta Emergencia Sanitaria y Económica , que se autorice salidas breves y en recorridos cortos especialmente a los niños con autismo o personas con discapacidad, cuyos Padres o Tutores acrediten previamente y de manera documentada esta situación, de manera que esta acción del Gobierno Provincial beneficie directamente la calidad de vida de estas personas. El Ombudsman Provincial, fundó su petición en que pasear dentro de áreas restringida y por tiempos limitados a estas personas, no es un capricho que nos han planteado los Padres TEA y las Fundaciones y Asociaciones que los acompañan, sino que se ha convertido actualmente en una necesidad ineludible y vital. Pedimos Institucionalmente desde el Organismo de la Constitución la máxima responsabilidad en esta temática, creando a las niñas o niños con autismo o retrasos madurativos diversos no solamente consultar con sus profesionales mediante vías telefónicas y/o correos electrónicos, las nuevas rutinas que los pueden hacer sentir mejor. Recordó el Funcionario Provincial que los niños con Síndrome de Asperger y los que Trastornos del Espectro Autista, hoy enfrenta a un reto sumamente difícil para sus familias, deben ellos poder liberar su ansiedad y estrés y es cuando necesitan salir, moverse y ver que el mundo exterior continúa existiendo, pero con características distintas.Entonces como hasta nosotros mismos, que nos consideramos ciudadanos sin estas problemáticas, estamos también estresados y con temores, por esta inédita situación que vivimos, no queremos imaginarnos las vivencias de los niños autistas o con retrasos madurativos. Desde ya, de darse una autorización a la temática planteada, esperamos que nadie se aproveche de esta situación especial, para trascender las políticas de aislamiento que el Gobierno de la Provincia viene llevando adelante, con gran éxito, frente a lo que nos informamos que viven provincias vecinas y también Paraguay, por lo cual, la Responsabilidad Social es nuestra y nadie ni nada nos tiene que llevar a tirar por la borda tanto esfuerzo como lo recordó el Presidente de la Nación Alberto Fernández. Gialluca también informo que en el día de hoy Amazon cancelo la suscripción o el pago de libros o historias de audio para niños y estudiantes de todas las edades, y así los niños de Formosa también pueden escuchar unaincreíble colección de historias en distintos idiomas que los ayudaran no solamente a aprender sino también a hacer más llevadera la cuarentena .El sitio es https://stories.audible.com/start-listen.