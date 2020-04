Agustín Samaniego criticó desafortunadas declaraciones del senador Naidenoff

FOTO ARCHIVO









“Cuando el pueblo argentino en su conjunto, y el pueblo de nuestra provincia, de forma unida y solidaria trabaja denodadamente, sin mezquindades ni egoísmos, enfrentando la pandemia que estamos atravesando, el inefable Senador Luis Naidennoff elige nuevamente ponerse en la verdad de enfrente. Lo hace solo para criticar –en sintonía con lo peor y más reaccionario de su coalición política-, pudiendo generar zozobra en nuestra población por una presunta falta de insumos” señaló el presidente del bloque justicialista en la Legislatura, Agustín Samaniego.“Con un supuesto relevamiento efectuado, no se sabe bien por quien, en este periodo de aislamiento social obligatorio, denuncia faltantes generalizadas de algunos insumos en nuestra provincia, señalando inexistentes dificultades en la cadena logística de distribución” siguió.Se preguntó el legislador si “Este tipo de declaraciones, las ¿hace para figurar, como es su costumbre? ¿No conoce la realidad y por eso se equivoca? ¿Intenta generar preocupación e intranquilidad en la población? ¿O es una combinación de todas?. Aunque este proceder no sorprende por parte del Senador, no deja de disgustar a la ciudadanía formoseña, más aún en tiempos de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo”.Dijo más adelante que “Para solucionar esta situación que diagnostica, -es importante mencionar que este es el único aporte que ha realizado como representante parlamentario desde el inicio de la propagación del nuevo Coronaviurs-, le reclama al gobierno nacional medidas. Si, aunque no lo creamos, se da cuenta después de cuatro años que existe una gestión nacional. Durante el nefasto gobierno del PRO-UCR nunca reclamo nada para Formosa. Nada trajo. Nada gestionó. Ante el evidente olvido al que fuimos sometidos, nada demandó, nada exigió”.Señaló Samaniego que “El esclarecido pueblo formoseño tiene una alta conciencia colectiva. Sabe que la unidad, solidaridad y organización, virtudes que siempre valoró, son claves para afrontar crisis y obstáculos. Sabe que existe un modelo político integral e integrado, que en todos estos años tuvo un desarrollo inédito en su historia. En la fortaleza de nuestro proyecto, están las bases para hacer frente, como lo estamos haciendo, a este grave problema sanitario”Consideró finalmente que “Estos son momentos donde los intereses políticos y personales deben resignarse. Debemos todos ser uno. Tirar para el mismo lado. La sociedad y la situación nos exigen la máxima serenidad y generosidad. En la Argentina la inmensa mayoría del arco político si está a la altura de las circunstancias. En Formosa parece que tenemos una excepción”