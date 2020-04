Adultos mayores reciben la vacuna antigripal en sus propios domicilios

Se busca llegar a todos los adultos mayores de la provincia sin que tengan que desplazarse de sus hogaresEquipos de salud del centro de salud del barrio Obrero de la localidad de Ingeniero Juárez, ubicado en el oeste provincial, visitan los domicilios de las familias que residen en los barrios: Obrero, Belgrano, Curtiembre y Alberdi para inmunizar a los adultos mayores de 65 años, con la dosis anual de la vacuna antigripal, dispuesta para los grupos de riesgo.Si bien, esta modalidad de trabajo casa por casa, es un accionar que la salud pública formoseña lleva delante todo el año, en esta oportunidad se da en el contexto de la pandemia del COVID-19 que se vive a nivel mundial.“Teniendo en cuenta que las familias deberán abstenerse de salir de sus hogares y evitar la aglomeración de personas en cualquier circunstancia, cumpliendo con la cuarentena obligatoria, según lo establecido por el gobierno nacional hasta el 12 de abril, nosotros como equipo de salud nos estamos acercando diariamente a sus casas, donde además de la aplicación de la vacuna antigripal, también les hacemos hincapié en algunas recomendaciones que son tan importante como recibir la dosis de esta vacuna”, comentaron desde los equipos de salud que trabajaron en los diferentes lugares.“Insistimos a los vecinos con las medidas preventivas que deben poner en práctica y asumirlo como un hábito de vida saludable, y estas son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no compartir bombillas o cubiertos, estornudar en el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos, nariz o boca antes de desinfectarlas, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia”, finalizaron.La estrategia de inmunización para los grupos de riesgo tuvo lugar en varios barrios de la localidad fronteriza, dando prioridad a los adultos mayores de 65 añosVacunadores, enfermeros y otros profesionales del equipo de salud del nosocomio visitaron las casas de los vecinos de los barrios: Centro, Libertad y Belgrano de la cuidad de Clorinda, según indicó el director del hospital distrital “Cruz Felipe Arnedo”, el doctor Nelson Gutiérrez.“Se aplicó la dosis correspondiente a este año, ya que es una vacuna que debe repetirse anualmente a los grupos de riesgo para prevenir las gripes y sus complicaciones. En este caso estamos vacunando a los abuelos con el propósito de que no se muevan de sus casas en el contexto de la cuarentena preventiva obligatoria que busca principalmente resguardar también a los grupos más vulnerables”, refirió el director acerca de la estrategia de vacunación domiciliaria.En tal sentido, el equipo de salud aprovechó la recorrida para dialogar con las familias y concientizar sobre la importancia que tiene la vacuna antigripal en los grupos de riesgo para resguardar la salud, teniendo en cuenta que es gratuita y altamente efectiva para prevenir la gripe, otras enfermedades respiratorias asociadas y complicaciones que pueden resultar muy graves y son derivadas de estas enfermedades.Al respecto, también explicaron que “es gratuita y por eso es tan importante aprovecharla como medida de prevención sin costo”. Además en el caso de los adultos mayores “no requiere orden médica”.Sobre lo anterior, especificaron que la vacunación domiciliaria dispuesta por el gobierno de la provincia y llevada adelante por el ministerio de Desarrollo Humano es una estrategia organizada y planificada para alcanzar a los más vulnerables contenidos en los grupos denominados de riesgo “para que no salgan de sus casas y cumplan con la cuarentena preventiva obligatoria en el marco de la pandemia Covid-19”.CoronavirusDurante las recorridas se recuerda a las familias las medidas preventivas para evitar el coronavirus: Distanciamiento social (mantener un metro de distancia entre personas). Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. No llevarse las manos a la cara. Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo. Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. No automedicarse. En caso de presentar síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) sumado a que haya estado en contacto con casos confirmados o probables o haya regresado de zona con circulación viral en los últimos 14 días, consultar al 107.