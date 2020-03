Valoran el “importante esfuerzo” de la provincia para otorgar el aumento salarial

El vicepresidente regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, destacó el aumento del 15% en los haberes de estatales y docentes dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán, remarcando que significará una “importante inyección de dinero al circuito económico formoseño”.“Nos congratula que se inyecte una buena cantidad de dinero al circuito económico formoseño”, subrayó, señalando que “esperemos que la gente lo gaste en Formosa, no lo lleve a otro lado”.Hizo notar el dirigente de la CAME que “implica un esfuerzo importante del Gobierno provincial dar esta suma”.Con respecto a las remarcaciones de precios, contó que “hace unos días estuve reunido con la gente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y de la Secretaría de Comercio Interior, donde en concreto se planteó que nosotros no remarcamos, los precios son los que nos imponen las grandes empresas productoras de alimentos”.En ese marco “formalmente planteé un reclamo para que comiencen a exigir estructuras de costos porque si tenemos un sistema inflacionario que viene decreciendo felizmente en estos últimos dos meses, ¿cuál es el motivo por el que te aumentan todos los meses entre un 9 y un 12% los productos de primera necesidad?”.“Lamentablemente, todo este sistema de Precios Cuidados y los programas especiales se han puesto en manos del lobo dentro del gallinero porque los que los manejan con mucha picardía son las grandes cadenas comerciales, no los autoservicios de barrio ni mucho menos el almacenero”, señaló.Explicó que “ya no podemos comprarles a las fábricas porque no abren más cuentas y a los pocos que les pueden abrir les piden una cantidad infernal de requisitos. Entonces, dependemos del mayorista, que en muchos de los casos se ha constituido en minorista porque vende al público, pero al mismo precio que a mí, de manera que es imposible que yo aumente precios si el mayorista no me lo aumentó”.ControlesEn esa línea, indicó que “la explicación que nosotros requerimos a la Secretaría de Comercio Interior es por qué las empresas monopólicas de distribución y/o elaboración de alimentos siguen aumentando los precios”.“Además, aumentan los precios en una proporción que no guarda relación con el índice inflacionario”, sumó.Reiteró Hryniewicz que “exigimos el control a los formadores de precios”, marcando que “YPF aumentó el precio de la nafta en 15, 17 centavos, cuando el día anterior hubo remarcaciones en precios”.“Se tienen que terminar estos aumentos ‘preventivos’ que ponen las grandes empresas, en algún momento tienen que absorber los costos como lo hacemos todos”, cerró.