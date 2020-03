Sol América venció a Sarmiento

En lo que fue el único partido del domingo en el NEA, porque Saladas- Sarmiento de Chaco y San Martín- AMAD fueron suspendidos, el equipo del Barrio San Miguel le ganó por 97 A 92 a Sarmiento de Resistencia y de esa manera cortó una mala racha de cinco derrotas en fila. Fue en un partido parejo y entretenido que tuvo que resolverse en un tiempo suplementario. El partido se jugó a puertas cerradas.En el equipo de Eduardo Pfleger, que este fin de semana volvió a sentarse en el banco de Sol, vale destacar la tarea de Javier Cáceres con 22 puntos y 11 rebotes y el muy buen aporte del escolta Nicolás Gómez que marcó 21 puntos y entregó 6 asistencias. Luciano Cárdenas además anotó 15 puntos y bajó 11 rebotes.En la visita, que perdió los dos juegos de la doble fecha, vale destacar los 19 puntos de Alejandro Spalla y los 16 puntos y 11 rebotes de Federico Aldama. No sumó minutos en el equipo de Kike Medina, el Ala pivote Carlos Benítez Gavilán.Fue uno de los pocos partidos que se llevó a cabo en la jornada del domingo en todo el país. Ahora se deberá esperar que decisión toma la CABB con los juegos postergados para saber cómo queda posicionado cada equipo en la tabla, como así también ver de qué manera sigue el certamen con los hechos que son de público conocimiento y que tienen en vilo a un país entero.Los resultados del fin de semana-AMAD 96 vs. Cultural 86.-Sarmiento de Formosa 74 vs. Saladas 84.-Sarmiento Chaco 92 vs. Sol de América 77.-Sol de América 97 vs. Sarmiento Formosa 92.-Saladas vs. Sarmiento Chaco (Suspendido).-San Martín vs. AMAD (Suspendido).Posiciones: Sarmiento de Formosa 36, San Martín 33, AMAD 33, Sarmiento Chaco 32, Sol de América 30, Saladas 28 y Cultural 27.