Silva comentó sobre la situación productiva de Tres Lagunas

El intendente de la localidad de Tres Lagunas, Guillermo Silva, se refirió a la situación productiva de su zona y a la intensa sequía que está transitando la provincia de Formosa.Silva afirmó que "esta seca terrible nos está afectando demasiado y la imprudencia de algunos productores que prenden fuego su campo, generan problemas" ya que "se queman los postes de luz y el humo afecta a todos."Fustigó la creencia de que “quemar el pasto sea bueno o mejore el suelo” sino todo lo contrario: “no es saludable, daña el suelo, quema la flora y fauna del lugar, afecta nuestro ecosistema y los suelos agrícolas”. Además, advirtió que es “un cambio cultural el que debe darse en la comunidad” para modificar estas acciones.Consideró que este contexto de sequía solo "puede llegar a traer un beneficio al productor algodonero, puesto que aprovecha para cosechar a máquina un muy buen algodón con un muy buen promedio de rinde."Pero afirmó que otro sector de la producción se ve afectado, "No se puede hacer preparación de suelo para poder sembrar hortalizas, cucurbitáceas o maíz, debido a que no hay humedad en el suelo. Hasta el 15/20 de enero algunos productores pudieron sembrar y después de esa fecha ya no tuvimos humedad en el suelo y empezó a escasear la lluvia."También habló sobre la política de asistencia de la provincia de Formosa, y puso en relieve el apoyo que brinda el Gobierno provincial a través del PAIPPA y el Ministerio de la Producción y Ambiente a los diferentes estratos de productores, "Acá en Tres Lagunas los pequeños productores que trabajan la tierra se ven beneficiados con la asistencia inmediata en semillas de hortalizas, algodón, agroquímicos, diferentes insumos que se utilizan en diferentes etapas del cultivo, de manera totalmente gratuita."Por ejemplo, "en el mes de enero se entregaron semillas de tetsukabuto, posterior a la preparación del suelo, que es un zapallo que se consume y se pide mucho". En esa línea dijo que "el costo que tiene una bolsita de semilla de tetsukabuto -y que es entregada de manera gratuita por el Gobierno al productor- sale $6.000 para la siembra de una hectárea, imagínense la ayuda que significa por parte del Gobierno de la provincia a la actividad del productor."En ese sentido, puso en valor “el esfuerzo y sacrificio que hace la provincia todos los años, permanentemente, hacia el sector productivo.”Y agregó que “Se informa al productor de los precios para que sepa, entienda y negocie su producción en mejores condiciones, es un acompañamiento que siempre realizó el gobierno Justicialista del doctor Insfrán”.El intendente Silva se refirió a la organización del Festival del Moncholo previsto para Mayo próximo y dijo que “estamos trabajando en la zona de Monte Lindo, dado que el Monte Lindo Grande es un riacho que cruza la colonia Monte Lindo y tiene una naturaleza que no es aprovechada turísticamente hoy por hoy." Cauce fluvial que "tiene una naturaleza hermosa para la gente que le gusta el avistaje de aves, la fauna y la pesca. En esta época el riacho crece, se carga con las aguas del Bañado, y se lo puede navegar."Y en referencia a la puesta en condiciones del predio del Festival, Silva comentó que "el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos, está acondicionando el lugar para la pesca a orilla del riacho y está realizando una pequeña costanera para que la gente que pase por ahí pueda disfrutar de una parrillada, de un quincho y que disfruten de un momento en familia y puedan visitar esta joven zona turística, que da sus primeros pasos, todo el año."