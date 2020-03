Samaniego: “Aún con el olvido del gobierno nacional, Formosa no detuvo su marcha”

El presidente del bloque de diputados justicialistas Agustín Samaniego analizó el discurso del gobernador Gildo Insfrán, en el inicio del período de sesiones ordinarias.Allí destacó que pese al olvido del gobierno nacional de Mauricio Macri hacia la provincia, Formosa no detuvo su marcha y avanzó en obras de infraestructura social, viviendas, red de agua potable, energía eléctrica y en el desarrollo de ciencia y tecnología.“Fue un discurso claro y contundente mostró con cifras duras la realidad nacional que dejó el gobierno de Mauricio Macri que será difícil solucionar, pero también con mucha esperanza de un gobierno que empiece a pensar en un país más justo, igualitario, federal” señaló el legislador.“El gobernador sumó contactos incontrastables, que nadie puede rebatir, el olvido que tuvo el gobierno con Formosa, señaló datos sobre el olvido, hasta la malicia que tuvo el gobierno nacional para con Formosa, a pesar de eso no nos detenemos en nuestra marcha” enfatizó.“Como él decía, perdimos derechos, soberanía, los formoseños más que nada pero nunca perdimos la fe, y esa fe nos lleva a tener mucha confianza sobre todo en el gobierno nacional que inició en diciembre pasado” sostuvo Samaniego.El legislador se refirió luego al anuncio del gobernador, de la creación de un observatorio que tendrá como tarea el procesamiento y parametrización de datos para solucionar demandas de la más variada índole.De esta manera se realizarán actividades de investigación tecnológica, por ejemplo, en detección y alerta temprana de inundaciones, identificación de calidad de plantaciones y productos, mejoramiento de procesos en áreas sanitarias y educativas, y todo otro tema relevante para la comunidad.“Hace veinte o treinta años teníamos problemas de comunicación, agua potable, había gente que no tenía acceso a los servicios básicos, y hoy pensar en innovación, soberanía tecnológica, ciencia, realmente es un orgullo de los formoseños y eso potenciará el crecimiento y desarrollo de la provincia, para eso hay una condición: debemos crecer todos, es lo que quiere el gobernador”, consideró.