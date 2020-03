Profesionales de la psicología atienden vía on line ante la creciente pandemia

Se trata de jóvenes profesionales de la Psicología unidos en la Fundación Libella.









Por la creciente preocupación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19) en estas semanas, principalmente en estos últimos días, comenzamos a ver el aumento de los casos o de los síntomas que presentan nuestros pacientes con padecimientos relacionados a la ansiedad y la depresión. La incertidumbre, la sensación de descontrol, la angustia, la desesperación y el pánico hacen mucho daño en pacientes emocionalmente vulnerables. A ello, se le suma las medidas de protección que interrumpen los procesos terapéuticos en los consultorios de asistencia psicológica.Es por ello, que desde nuestro Centro y nuestra Fundación Libella “Asistencia y Gestión en Salud Mental” y en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno provincial, nacional y la O.M.S. en virtud de la pandemia generada por el Coronavirus asumimos las siguientes medidas a partir de este lunes 16 de Marzo con el fin de no interrumpir las atenciones psicológicas pudiendo brindar asistencia a nuestros pacientes y a los nuevos consultantes.En nuestro Centro, ubicado en Av. 9 de Julio Nº 963, ahora todas las atenciones psicoloógicas se realizan mediante la modalidad on line, cuidando a nuestros profesionales, a nuestros pacientes, su familia y nuestra comunidad. Si bien, nuestro Servicio de Psicoterapia OnLine, habilitado desde marzo del año pasado con terapeutas formados en atención virtual, es utilizado, comúnmente, por pacientes que residen en el interior de la provincia o en otras localidades del país, o también por aquellos que por diversos motivos ya no se encuentran viviendo en Formosa pero desean continuar con el proceso terapéutico a distancia, hoy es un gran recurso para continuar trabajando juntos sin el contacto físico.Son varios los centros/espacios de salud mental que están cerrando sus puertas apoyando las medidas impuestas, pero desde el colectivo de psicólogos sabemos que ante el estrés que genera dicha pandemia lo ideal es no interrumpir el proceso psicoterapéutico, pudiendo acompañar y contener a nuestros pacientes, utilizando hoy en día un gran recurso como son los correos electrónicos, video llamadas, llamadas telefónicas, etc.La psicoterapia OnLine es ideal para abordar problemáticas como depresión, ansiedad, fobias, duelos, crisis vitales, angustia, conflictos familiares, crisis laborales y también para trabajar aspectos relacionados con la autoestima, las habilidades sociales, liderazgo, desarrollo personal, entre otros. Es un gran recurso para AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AISLADAS Y NECESITAN ALGUN TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO.Ahora bien, para los casos de URGENCIA que no puedan acceder a la atención OnLine tomaremos los siguientes recaudos:• Las sesiones durarán un máximo de 40 minutos sin excepción, respetando una distancia mínima de 1 metro evitando el contacto directo.• Se solicita llegar al Centro en el horario concertado, NO ANTES para evitar la permanencia prolongada en la sala de espera.• No se otorgarán turnos de urgencia en consultorio a la población de riesgo (personas mayores de 60 años, con cuadros de salud complejos como Enfermedades Respiratorias, Diabetes, Hipertensión Arterial, Cardiovasculares y Cáncer).• El consultorio estará en perfecto estado de higiene. En él se dispondrá de alcohol en gel y otros elementos de higiene personal como toallitas húmedas y pañuelos descartables.• El profesional se comprometerá a realizar medidas preventivas de desinfección entre una sesión y otra antes del ingreso de pacientes o demandantes, a los fines de llevar la mayor tranquilidad posible en estas circunstancias.La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 está generando mucho estrés en la población. Desde la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) se desarrollaron ciertas consideraciones relacionadas a la salud mental para los diferentes sectores de población como apoyo al bienestar psicológico durante el este tiempo.Alguna de las consideraciones para el cuidado de la Salud Mental a tener en cuenta son:1. Ser empático con las personas afectadas, donde se sugiere no hablar de ellos como “casos de COVID-19”, “víctimas”, “familias de COVID-19” o “enfermos”. SI REFERIRNOS COMO “personas que tienen COVID-19”, “personas que están siendo tratadas por COVID-19” o “personas que se están recuperando de COVID-19”.2. Buscar información de fuentes confiables como el Ministerio de Desarrollo Humano, autoridades sanitarias, Gobierno Provincial, Gobierno Nacional o de la O.M.S. con el objetivo de tomar las medidas de protección necesarias buscando una o dos veces al día las actualizaciones, evitando leer noticias que causen ansiedad o angustia, distinguiendo los hechos de los rumores.3. Elevar las medidas de protección personal, como lavarse las manos con jabón regularmente, evitar tocarse los ojos y la nariz, estornudar y/o toser en el pliegue del codo, ventilar los ambientes y desinfectar los objetos de uso frecuente.4. Transmitir información positiva, aprovechando esta nueva situación que sabemos que será temporal para hacer cosas y disfrutar de momentos que casi nunca podemos vivir por el ritmo y organización de vida que solemos desarrollar.5. Con respecto a las personas en situación de aislamiento, se recomienda mantener las rutinas diarias personales, alimentación saludable, ingesta de agua, actividad física, descanso adecuado, etc.6. Mantenerse “conectado con el círculo social”. Si bien las autoridades sanitarias han recomendado limitar el contacto social físico para contener el brote, podemos mantenernos conectados a través del correo electrónico, las redes sociales, las videoconferencias y/o las llamadas telefónicas.7. Ayudar a los niños a encontrar formas positivas de expresar sus sentimientos como el miedo o la tristeza. Mantenerlos cerca de sus padres y familiares, con sus rutinas familiares tanto como sea posible, o creando nuevas rutinas. Es común y debemos tener en cuenta que cuando los niños experimentan temor o estrés busquen más apego y estén más exigentes con los padres.8. A los adultos mayores, especialmente en aislamiento y con deterioro cognitivo o demencia, pueden ponerse más ansiosos, enojados, o retraídos durante este tiempo y por ello se aconseja compartir y explicar datos simples de lo que está sucediendo y repetir la información cuantas veces que sea necesario.9. Recordar que los organismos de salud pública y los expertos de todo el mundo están trabajando para garantizar la mejor atención a los afectados.Las relaciones sociales son el gran amortiguador del estrés. La sensación de que estamos juntos en este desafío es siempre tranquilizadora.El papel de los psicólogos se convierte en fundamental para ofrecer ayuda y dar herramientas que gestionen emocionalmente una crisis como la del coronavirus.