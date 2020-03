Piden reducción de combustibles

Se señaló desde la Defensoría del Pueblo, que los precios de los combustibles están congelados desde la asunción de Alberto Fernández como Presidente de la Nación, salvo una pequeña corrección de 13 o 15 centavos por alza de impuestos, los valores no se movieron.Al mismo tiempo, desde diciembre el dólar oficial con cepo se movió apenas $1: de $63 a $64. En tanto, que el biodiesel y el etanol (maíz y caña de azúcar) casi no sufrieron actualizaciones. En este contexto, ahora surge una fuerte baja en el precio del petróleo, y en nombre y representación de los consumidores de la Provincia de Formosa, se requirió al Ministro de Desarrollo Productivo Dr. Matías Sebastián Kulfas, “analizar y decidir en el menor tiempo material posible la reducción de los precios de los carburantes”.Otros beneficiados con esta baja del petróleo, son justamente las empresas petroleras que importar el crudo y que ahora necesitan muchísimos menos dólares para comprar sus productos, y obviamente que si bien somos conscientes que también existen sectores perjudicados, “Institucionalmente a nosotros nos toca bregar siempre por el beneficio económico y social de los consumidores y en este caso, pedimos que si se mantiene esta tendencia de baja del petróleo, disminuyan el precio de los combustibles en las estaciones de servicios. Gialluca advirtió, que alguna vez los consumidores también tenemos que tener buenas noticias y esta es una oportunidad, para que también todo lo que se relaciona, “con el famoso denominado valor flete o traslado de las mercaderías, repercuta en una baja en el valor de los alimentos o por lo menos, que no se los continúen remarcando como se lo está haciendo actualmente”. Todo lo demás que hace a la macroeconomía, esto es, la aplicación de un barril criollo para no perjudicar a Vaca Muerta, la matriz de costo del sector, las paritarias y otros temas relacionados con las estaciones de servicio, son temáticas que deberán discutirse en cada ámbito y por cada sector competente, lo que queda en claro es que, el Estado Nacional debe intervenir para que el precio de los combustibles baje frente a la baja en el petróleo.Se adjunta fotografía. -