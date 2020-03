Nuevo régimen especial para garantizar el mantenimiento y la limpieza de inmuebles urbanos

Desde el Ejecutivo municipal se remitió al Honorable Concejo Deliberante un anteproyecto de ordenanza que establece un “Régimen especial de limpieza y mantenimiento de inmuebles urbanos” del sector privado.La iniciativa fue recibida por el parlamento comunal en la sesión del martes 3, donde se le dio el tratamiento correspondiente.Con esta ordenanza se pretende garantizar la salud, seguridad y salubridad pública, junto al cuidado del medio ambiente, habilitando al municipio a realizar las tareas de limpieza en baldíos y construcciones abandonadas o no, que infrinjan las normas de higiene.De esta manera, si el titular del inmueble no puede ser localizado para su notificación el municipio dará a conocer la situación en un edicto público y luego, de persistir la ausencia del titular del inmueble, procederá a realizar la limpieza.Esto se hará previo al labrado de multas y la aplicación de los cargos correspondientes.Así lo explicó la titular de la secretaría de Obras Públicas del municipio capitalino, Ing. Malena Gamarra, al resaltar que esta iniciativa se enmarca en las políticas que desarrolla el intendente Jorge Jofré para lograr una ciudad ordenada, saludable, moderna, inclusiva, participativa y con perfil turístico, rumbo que ratificó en su mensaje a los vecinos el pasado 1 de marzo.“La pretensión es generar conciencia respecto a los derechos particulares y colectivos pero principalmente erradicar todo posible foco de insalubridad que represente riesgo para la salud pública”, insistió.Por último, resaltó que en este caso el interés colectivo se impone sobre el particular dado que se trata de la protección del bienestar de los vecinos y de brindarles un ambiente limpio, ordenado y saludable.