Mensaje del diputado Ramiro Fernández Patri

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri envió un mensaje a los formoseños a través de un video y una carta que difundió en sus redes sociales, alentándolos en esta la cuarentena por el corona virus, a cuidarse entre todos, ayudando a otros que están en una situación vulnerable y a ver este tiempo como una oportunidad para revalorizar la salud, la familia y otros objetivos personales que muchas veces se quieren hacer y no se pueden concretar por falta de tiempo. “Demos gracias porque el aislamiento es una verdadera oportunidad. (...) Demos gracias porque la tecnología nos permite trabajar y conectarnos con nuestros seres queridos; porque tenemos acceso a los servicios de salud y a un techo. Demos gracias porque tenemos un Estado Nacional y Provincial presentes, que están tomando las decisiones en el momento oportuno, priorizando la vida humana, por sobre cualquier otro interés.¡Quedarnos en casa es nuestro granito de arena, es cuidarnos y cuidar a otros!”

Video del Diputado Nacional Ramiro Fernández Patri con mensaje a los formoseños:

Carta del Diputado Nacional Ramiro Fernández Patri a los formoseños:

¡ QUE EL VIRUS NO NOS TAPE EL BOSQUE!



Demos gracias porque el aislamiento es una verdadera oportunidad. Hoy el esfuerzo individual es aún más contagioso que el virus que estamos enfrentando. Y unidos estamos haciendo frente a un enemigo invisible.



Demos gracias porque la tecnología nos permite trabajar y conectarnos con nuestros seres queridos; porque tenemos acceso a los servicios de salud y a un techo. Demos gracias porque tenemos un Estado Nacional y Provincial presentes, que están tomando las decisiones en el momento oportuno, priorizando la vida humana, por sobre cualquier otro interés.



¡Quedarnos en casa es nuestro granito de arena, es cuidarnos y cuidar a otros!



Sin embargo, no olvidemos que hay miles de trabajadores que están arriesgando su salud, su vida y las de sus familias, para brindarnos los servicios esenciales: médicos, enfermeros, agentes de las fuerzas de seguridad, transportistas, obreros que construyen hospitales, asistentes sociales, repositores de supermercados. La próxima vez que los veamos, digámosles: ¡Gracias de corazón!



Pero también, para salvar la humanidad y cumplir con el aislamiento, hay miles de argentinos que están sufriendo de hambre, frío, calor, hacinamiento, violencia, disminución de ingresos, entre otras adversidades. Allí, no sólo confiamos en que el Estado seguirá extendiendo su mano donde sea más necesario, sino que creemos que todos podemos ayudar a quienes lo necesitan, con una palabra, un gesto, una acción.



Entonces, antes de quejarnos por una ¨falta temporal de libertad¨, agradezcamos esta oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra familia a la que a veces no le dedicamos el tiempo que se merecen y revalorizar lo que a veces damos por supuesto: la salud, la paz y el amor.



Deseo que, en este tiempo, podamos alcanzar otros objetivos y que esta adversidad sea una oportunidad para estar unidos y para aliviar el dolor de otros. ¡Que el Virus no nos tape el bosque!









Fernández Patri también recordó que ante la pandemia “hay miles de trabajadores que están arriesgando su salud, su vida y las de sus familias, para brindarnos los servicios esenciales: médicos, enfermeros, agentes de las fuerzas de seguridad, transportistas, obreros que construyen hospitales, asistentes sociales, repositores de supermercados, empleados gastronómicos, a quienes hay que decirles ¡Gracias de corazón!”“Pero también, para salvar la humanidad y cumplir con el aislamiento, hay miles de argentinos que están sufriendo de hambre, frío, calor, hacinamiento, violencia, disminución de ingresos, entre otras adversidades. Allí, no sólo confiamos en que el Estado seguirá extendiendo su mano donde sea más necesario, sino que creemos que todos podemos ayudar a quienes lo necesitan, con una palabra, un gesto, una acción,” agregó el legislador nacional.Para finalizar, Fernández Patri reflexionó sobre la importancia de encontrar en este momento de adversidad y dificultad mundial una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y nuestras familias y hacer de este tiempo un momento para cumplir otras metas personales y ayudar a otros. “Antes de quejarnos por una ¨falta temporal de libertad¨, agradezcamos esta oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra familia a la que a veces no le dedicamos el tiempo que se merecen y revalorizar lo que a veces damos por supuesto: la salud, la paz y el amor. Deseo que este tiempo, podamos alcanzar otros objetivos y que esta adversidad sea una oportunidad para estar unidos y para aliviar el dolor de otros. ¡Que el Virus no nos tape el bosque!”