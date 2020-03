Ley de Paridad de Género: Formosa es una de las provincias con más mujeres en cargos legislativos.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, como muchos saben, a partir de un hecho trágico hace más de 100 años, que han sufrido un grupo de mujeres trabajadoras en míseras condiciones en una fábrica textil de Nueva York.A partir de ese entonces, en el mundo se llevan a cabo diferentes eventos, en todos los ámbitos, en distintos países, con diferentes culturas y religiones, en la lucha por la ¨igualdad de género¨ y la conquista de derechos para la mujer.En la actualidad estamos transitando momentos muy importantes en referencia a la equidad de derechos entre hombres y mujeres, y me gusta hablar de equidad y no de igualdad de género, porque afortunadamente somos seres individuales, únicos y distintos. La verdadera igualdad que se necesita tanto para hombres como para mujeres es la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, en la salud, en la educación, en la justicia, en la economía."Desde mi lugar como funcionaria pública del Gobierno de la Provincia de Formosa, puedo decir que la presencia y la participación de la mujer, mejora la política", puntualizó la CP Cecilia Bloser."Personalmente, en mi camino de la vida política, tuve y aún tengo que sortear varios obstáculos, y trabajar más esforzadamente, para lograr un lugar de reconocimiento. Obstáculos que son producto de un sistema patriarcal con el que convivimos, que está inserto en nuestra cultura y desde los orígenes. Pero lo cual demuestra que no es imposible. Hay quienes se resisten más y otros menos a este cambio de paradigma", manifestó.Desde el gobierno de la Pcia de Formosa, se han venido realizando grandes e importantes cambios en relación a esta temática. "Somos una provincia que adhirió a la ley de cupo femenino, que en principio solo hablaba de un 30% de participación femenina para acceder a cargos legislativos, que aquí se sancionó en el año 1995", sintetizó la funcionaria del Ministerio de Economía.Asimismo expresó: "Y con la nueva normativa nacional que es la Ley de Paridad de Género, hoy Formosa es una de las provincias con más mujeres en cargos legislativos. Además, en el inicio de sesiones legislativas, el Gobernador anunció la adhesión a la Ley Nacional Micaela"."Desde el lugar que hoy me toca estar, mi función en el Ministerio de Economía, puedo afirmar que somos muchas las mujeres que ocupamos lugares de mando, como por ejemplo, la Contaduría General de la Provincia, la Dirección de Administración, la Dirección de Presupuesto, la Tesorería General", informó."Por ejemplo, en la Subsecretaría de Crédito Público y Programación Económica, de la que estoy a cargo, existen dos direcciones ocupadas una por un hombre y la otra por una mujer.Creo que es importante que aquellas mujeres que cumplimos un rol en la política y en cargos públicos, generemos “ políticas públicas” que promuevan igualdad de oportunidades en todos los ámbitos".Finalmente significó que, desde la "Agrupación La 17 Activa de la que soy referente, somos en su mayoría mujeres militantes y dirigentes barriales. Mujeres empoderadas que creen, luchan, trabajan y confían en el modelo de provincia que vamos forjando desde el Peronismo con Evita a la cabeza, y con el Dr Insfran, como conductor".