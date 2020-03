La policía secuestró armas de fuego y armas blancas a cinco personas que violaron el Aislamiento Obligatorio

Los cinco individuos, todos mayores de edad, fueron sorprendidos por la policía caminando por calles internas del barrio Nueva Pompeya violando las restricciones impuestas en el DNU, trasladando además armas blancas y de fuego.El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Zona 6 del Comando Radioeléctrico alrededor de las 5.30 horas de este jueves, circunstancia en que realizaban patrullajes por calles internas del barrio Nueva Pompeya de esta ciudad, a fin de hacer cumplir al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por Decreto N° 297/20.PEN, observaron un grupo de 5 personas que se desplazaban a pie, quienes al notar la presencia policial intentaron ocultarse entre las malezas (pastizales) siendo interceptados en el sitio en forma inmediata.En el lugar, donde pretendieron ocultarse, se observó dos mochilas de gran tamaño como así dos armas de fuego y al ser consultados por la procedencia y autorización para la tenencia y portación dichas armas estos no supieron justificar el motivo por el cual las estarían portando, además se les realizó un cacheo de seguridad sobre las prendas de vestir de dichas personas hallándose oculto entre las prendas de uno de ellos un machete y un cuchillo tipo puñal, con vaina de cuero. A otro de ellos se le solicitó exhiba lo que lleva en su mochila extrayendo dos cuchillo con vaina de cuero, en tanto que en la otra mochila se secuestró un frasco que contenía 28 cartuchos calibre 22, un cuchillo, una chaira, con vaina de cuero, y dos cartuchos calibre 14.Además se halló en el sector una Escopeta, calibre 14, el cual se hallaba dentro de una funda de jeans color azul de fabricación cacera y un rifle automático, calibre 22, con su respectivo cargador.En virtud a que estas personas no justifican su presencia en el lugar ya que no estaban comprendidas en las excepciones establecidas en el art. 6to. del Decreto 297/20.PEN, como así el motivo por el cual llevan los elementos mencionados se procedió a sus aprehensiones y traslado a sede policial donde se inició la causa judicial con intervención del juzgado de instrucción y correccional en turno.