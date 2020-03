La policía esclarece un hecho de defraudación.

Efectivos de la Comisaría Riacho He Hé conforme un expediente realizado a través de una denuncia radicada en la localidad de Riacho Negro, se abogaron a la investigación de varios parlantes que fueron alquilados en Agosto del año pasado.Personal de la Comisaria Riacho He Hé tomo conocimiento mediante un expediente relacionado a una denuncia radicada en la localidad de Riacho Negro, que en el mes de agosto del año pasado el denunciante había alquilado por la red social de Facebook, varios parlantes para que realicen publicidad callejera, con la condición que al mes siguiente le debía abonar el dinero acordado, no recibiendo ninguna paga hasta el momento como tampoco la devolución de los mismos, haciendo el contrato vía telefónica, no firmando ningún escrito.Ante esta situación los efectivos de la dependencia de mención se abocaron a las tareas investigativas tomando conocimiento que el imputado habría vendido o alquilado todos los bienes a otra persona, con domicilio en localidad de Riacho He-He, situación por la cual los uniformados se dirigieron al domicilio del ciudadano donde se encontrarían los parlantes, quien tomando conocimiento de lo sucedido hace entrega voluntariamente los bienes para evitar todo tipo de inconvenientes.En el lugar los efectivos procedieron al secuestro de un Potenciador marca Wattson de 4.000k; 1 marca Wattson de 2.000k; 1 marca MACROTEC de 2.000, 1 Crosover marca AMERICAN PRO; 1 MEZCLADORA marca LUXXEL; Parlantes: 1 Caja doble de 18” marca VENTURE; 4 Cajas dobles de 15”; 6 cajas ARRAY; y 5 luces de varios tipos. En cuanto al imputado en la causa ya se encuentra identificado.