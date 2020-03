Kayser brindó un panorama sobre la obra social de los adultos mayores

El doctor Luis Kayser, como nuevo director ejecutivo de la UGL XXIII Formosa del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brindó un panorama sobre la actualidad de la obra social más grande del país.“En primer lugar es importante que la comunidad sepa que nosotros no venimos a quejarnos de la gestión anterior, venimos a cumplir nuestras obligaciones, pero es importante que conozcan la situación que se encuentra su obra social. El PAMI tiene una deuda millonaria de diecinueve mil millones de pesos, ya tiene un déficit anual previsto de ocho mil quinientos millones de pesos, esto hace que se dificulte de alguna manera muchas de las prestaciones que tenemos como obra social, pero de ninguna manera van a impedir que prioricemos, brindar la mejor asistencia a nuestros afiliados en forma integral, y además, devolver muchos de los derechos que han perdido en este periodo anterior” precisó.Además de las deudas del organismo a nivel nacional, las cuales, indefectiblemente afectan a todas las delegaciones del país, la delegación de Formosa se encuentra seriamente afectada por las deudas contraídas: “Desde el punto de vista económico nuestra delegación tiene deudas con los prestadores incluso con los encargados de los inmuebles, además, la estructura esta falta de mantenimiento, arreglos estructurales que son muy importantes, no por una cuestión estética sino por una cuestión de calidad y seguridad para los afiliados y los empleados de esta delegación”.“Esta nueva gestión tiene entre sus prioridades el recurso humano, durante estos años se han visto en la situación de tener que negar muchos de los derechos a nuestros afiliados y esa situación no es cómoda para nadie, el empleado de PAMI a sufrido el no poder ayudar a los afiliados” subrayó Kayser al dar un panorama sobre la actualidad del organismo.