Insfrán presidirá este jueves la reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista

El gobernador Gildo Insfran presidirá este jueves una reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista para dar cumplimiento formal a la convocatoria a elecciones para la renovación de autoridades del Consejo Nacional partidario ya que las actuales culminan su mandato en mayo venidero.Según quedo establecido en la reciente reunión del consejo que presidio su titular Jose Luis Gioja, el encuentro con la participación de los congresales de todas las provincias argentinas se llevara a cabo en el micro estadio del Club Ferro Carril Oeste.En la ocasión quedarán definidas todas las pautas de gestión relacionadas con los comicios que se harán el 3 de mayo para decidir acerca de la nueva conducción que tiene que asumir el 6 del mismo mes.Comento Insfran que el encuentro se relaciona con los pasos legales que debe dar el justicialismo para cumplir con lo que manda la carta orgánica partidaria en cuanto a la renovación las autoridades del consejo nacional para evitar situaciones no queridas que se dieron con anterioridad y que habían culminado con la intervención del mencionado órgano de conducción.Aunque inicialmente las internas cuentan con el interés de Gioja y de Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, como aspirantes a conducir e3l peronismo tambien se trabaja en procura de lograr una lista de consenso que refleje la unidad que reina actualmente en el seno del peronismo.Una de las novedades importantes surgidas recientemente es que han confirmado su asistencia, después de largo tiempo de ausencias, los congresales de la provincia de Córdoba según lo aprobado por el gobernador Juan Schiaretti.La hoja de ruta vinculada con la renovación de autoridades quedo definida en la reunión que hace pocos días se llevo a cabo en la histórica sede del PJ en Matheu 130, donde asistieron cerca de 50 consejeros de los 70 que integran el órgano de conducción.La mayoría de la dirigencia justicialista no desea que la elección de mayo aparezca como una confrontación entre compañeros y , por lo tanto, aspira rescatar el valor de la unidad para que se imponga en la determinación que se adopte a la hora de optar o de apostar a una lista única.Gobernadores, intendentes bonaerenses y dirigentes políticos y gremiales se expresaron ante los medios tras la reunión del miércoles y en todos ellos hubo un memoracion del significado que tuvo para el peronismo y sus aliados la apelación a la unidad por lo que todo indica que se ha hecho carne que es indispensable no olvidar el concepto para las futuras situaciones , sobre todo las que aparezcan como más difíciles de resolver, que deba sortear el PJ como núcleo principal del Frente de Todos.El propio Gioja se encargó de manifestar que la unidad es sinónimo de éxito y que Argentina necesita ser exitosa y ponerse de pie. así como también que el PJ tiene que velar por la unidad y apoyar al gobierno nacional.