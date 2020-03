Insfrán llamó a decirle "Nunca Más" a las políticas de hambre, exclusión y miseria

EL MAYOR DESAFIO

Al dirigir un mensaje para inaugurar la cuadragésimos séptimas sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Gildo Insfrán convoco a todos los que aman a esta tierra y a su gente, a que sumen su esfuerzo para que Formosa siga creciendo y se consolide como una tierra de nuevas oportunidades y sueños cumplidos.“Más y mejores oportunidades para las mujeres, que son grandes protagonistas de este tiempo. Para los jóvenes, que hoy cuentan con más oportunidades de desarrollo en su tierra. Para los trabajadores, que construyen un presente y futuro mejor para sus familias y sus comunidades”, significo..En la parte inicial de su alocución se refirió a los efectos dañinos de las políticas ejecutadas por la gestión de Cambiemos sobre todo en los sectores más vulnerables del pueblo argentino por lo que convoco a los formoseños a tener memoria aunque no rencor de modo tal de decirle “nunca más” a las políticas de hambre, exclusión y miseria heredadas.En ese sentido, considera que el mayor desafío de la actual gestión nacional es estar a la altura de la gran esperanza que el pueblo argentino depositó en las urnas y que el presidente Alberto Fernández tiene por delante una alta responsabilidad, que incluye reparar los daños sufridos en los últimos tiempos y generar las condiciones para el desarrollo equitativo de todas las provincias y todos los argentinos.Insfran considera que sus críticas al gobierno que ya fue no pueden calificarse como oportunistas porque desde siempre y públicamente objeto la conducción en lo económico, financiero y mediático del país ya que mantuvo la coherencia a pesar de los costos, postergaciones y hostigamientos que tuvieron que sufrir los formoseños.“Intentaron callarnos muchas veces, pero no pactamos con los intereses antinacionales y esto mismo lo decíamos públicamente cuando concentraban de manera inédita el poder político ni con la adversidad; por el contrario, avanzamos con firmeza y con la verdad”, certifico.Hizo notar que pese al daño social y humano que esto produjo, hasta el día de hoy se escuchan insólitos discursos políticos que niegan esta realidad, una actitud que lamenta ya que continúan con la indigna tarea de justificar la injusticia y la evidente discriminación que sufrió Formosa.Aseguro que “este trato desigual e injusto, lejos estuvo de frenar o impedir que sigamos cumpliendo nuestras obligaciones”.Ubicándose en tiempo y espacio, el gobernador considera que el mayor desafío de la actual gestión nacional es estar a la altura de la gran esperanza que el pueblo argentino depositó en las urnas.En tal sentido, asigna a Alberto Fernández la alta responsabilidad de reparar los daños sufridos en los últimos tiempos y generar las condiciones para el desarrollo equitativo de todas las provincias y todos los argentinos.Avizora un nuevo tiempo, a partir de una gesta popular en la que los formoseños fueron y son protagonistas ya que siempre han comprendido que la unidad, la organización y la solidaridad son las herramientas a las que hay que apelar para forjar el propio destino.“Por ello-afirmo- el pueblo formoseño revalidó en las urnas al Modelo de Provincia que transformó a Formosa para siempre, y que nos permitió seguir avanzando en cada área de gobierno a pesar de la profunda crisis nacional”.Gildo Insfran se muestra optimista pese a la critica situación heredada y en tal sentido reconocer que los argentinos tienen a modo de un nuevo desafío, reconstruir una Patria justa, libre y soberana, que incluya a todas las provincias y a todos sus habitantes.“No será fácil, porque lleva tiempo construir sobre tierra arrasada. Pero tampoco es la primera vez que, desde el campo nacional y popular, nos ponemos el país al hombro luego de gobiernos ruinosos”, admite..Señala que por esas razones invocadas los argentinos han perdido soberanía, independencia y derechos aunque nunca ni la fe, ni la esperanza ni la capacidad de luchar.“Las profundas raíces que tiene la tradición nacional y popular en la conciencia del pueblo nos guiaron hacia la unidad para la victoria electoral del último año. Por eso volvimos. Por eso vamos a salir adelante”, confía..Insfran- quien hablo desde el estrado central de la Legislatura flanqueado por el vicegobernador Eber Wilson Solís y el presidente provisional del cuerpo, Armando Felipa Cabrera- paso luego a enumerar las obras ejecutadas en cada una de las áreas de su gobierno así como lo planificado para el presente ejercicio.En el introito, aludió a los resultados del ejercicio fiscal 2019 que arrojo un superávit de 345.105.383 pesos, cita que fue seguida por el aplauso de los presentes en el recinto y en las inmediaciones de la casa de las leyes.Aludió a los avances alcanzados en educación, ciencia y tecnología asi como también en materia productiva con la incorporación de tecnología y genética, ponderando el rol protagónico de los pequeños productores para quienes en 1996 creó el PAIPPA para procurar que mejorasen sus expectativas laborales y en las actualidad se convirtieron en los abastecedores de la mayoría de los insumos que se entregan a mas de 17.000 familias de esta capital en el contexto del Plan Nutrir.El gobernador menciono puntillosamente cada una de las obras cuya reactivación gestiona a nivel nacional tras la paralización tras la paralización por parte del gobierno de Macri y a las que se harán con los recursos propios del tesoro provincial.En cuanto a las obras estratégicas, dijo que el proyecto del "Acueducto del Desarrollo Formoseño" nunca fue tenido en cuenta por la anterior gestión nacional, salvo en la cínica inclusión del mismo para el ejercicio presupuestario 2023.“La desidia y discriminación del gobierno saliente se reflejó también en la paralización de la obra troncal del Gasoducto del NEA, vital para el norte argentino, y la neutralización de las obras de distribución local, privando a los formoseños de esta importantísima fuente de energía”, subrayo..El gobernador confirmo que seguira insistiendo, gestionando y luchando para que estas obras se hagan realidad en Formosa “porque tenemos derecho a ellas, porque exigimos igualdad de oportunidades para desarrollarnos y porque no aceptamos ningún tipo de discriminación hacia el pueblo formoseño”.