Insfrán elogió la acción conjunta con el pueblo en defensa de la Escuela Pública

El gobernador Gildo Insfrán presidio este lunes el acto de inicio oficial de las clases en los establecimientos de todos los niveles de enseñanza de la provincia y resalto que la presencia del ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, en la ceremonia, no solamente significaba un estímulo significativo para los formoseños sino una clara señal que envía el presidente de la Nación acerca de su interés por el destino del norte argentino.Como ocurre anualmente, coincidentemente con el comienzo de las actividades educativas se inauguran nuevos establecimientos y esta vez la apertura del ciclo lectivo se llevo a cabo en las instalaciones del Centro Polivalente de Arte del barrio Guadalupe que se convierte en el edificio 1372 construido durante la gestión del actual mandatario.Durante la ceremonia se entregaron equipos deportivos y kits escolares a alumnos y dodentes del establecimiento como esta ocurriendo con 250.000 que se distrubuyen en la misma jornada en la totalidad de los establecimientos de enseñanzas de la provincia y los diferentes niveles de la enseñanza.Insfran se mostro complacido de compartir la jornada con la comunidad educativa del CPA y utilizo la ocasión para memorar a la profesora Monona Donkin, impulsora de su fundación así como también los distintos lugares que se utilizaron para su funcionamiento hasta que, finalmente, consiguió que se construyese su edificio propio.Explicaba el gobernador que en otros tiempos cuando se anunciaba la creación nde una escuela todo quedaba reducido a la designación del director y el personal docente dejando que la comunidad s eencargara de resolver la cuestión vinculada con la infraestructura que debía cobijar a alumnos y maestros.Luego de mencionar que la Modelo Formoseño había puesto a disposición de la comunidad 1372 edificios, manifestó que para su gestión la escuela no se reduce a la designación de sus docentes sino que es el hogar de la comunidad educativa que participa conjuntamente en un espacio confortable donde educadores y educandos se sientan cómodos para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendiza.Tras mencionar que en su dialogo con el ministro Trotta se había acordado darle continuidad dinámica a obras que habían sido paralizadas o demoradas en su ejecución por efecto de las políticas del gobierno anterior al actual hizo publica una de las enseñanzas del ex presidente Perón cuando advertía que las personas no debian actuar de modo apresurado ni retardatorio y aguardar que las cosas llegasen a su medida y armoniosamente.Las cito para pedir a las comunidades educativas que tienen a las escuelas casi terminadas que no se apresuren ya que serán inauguradas en poco tiempo mas, mencionando los casos de las unidades educativas del barrio San Antonio, la numero 19 del barrio La Paz pidiéndoles a los docentes que no incentiven la discordia y el mal humor entre la comunidad ya que su rol esta destinado para otras cosas mas importantes y sembrar amor.Dirigiéndose al ministro Trotta le agradeció por su presencia en Formosa y , sobre todo, “ por no haber hecho una visita de médico como acostumbran hacerlo quienes llegan de la ciudad de Buenos Aires”.Comento que en las conversaciones mantenidas le había comentado que los últimos cuatro años fueron duros para los formoseños y que hay muchas obras que quedaron paralizadas, así como también el compromiso del visitante de que se volverán a retomar y concretar los sueños que han quedado incumplidos.Al mencionar un pasaje del discurso del ministro Alberto Zorrilla el doctor Insfran aludio al tema del individualismo y a la visión de su gobierno de construir en comunidad.“El individualismo es el alma del capitalismo y si a esto loe llaman grieta y con este cuento crearon el opdio entre nosotros, no tenemos que ser zonzos y entender que la construcción siempre tiene que ser colectiva porque si es individual serán muchos los que queden en el camino.Trascartón enfatizo que “ en esta provincia, por convicción ideológica, hemos defendido todos juntos , en estos cuatro años, a la escuela publica y no hemos dado el brazo a torcer”.Menciono las expresiones de la ex gobernadora de Buenos Airees cuando planteaba su postura contraria a la creación de tantas universidades si el pobre nunca llega a ese lugar.“Lógico…..nunca llega a ese lugar en el contexto de u ideología”, fundamento.También se refirió a lo que acontece en la CABA para señalar que solamente el 32% de la matricula se registra en las escuelas publicas y el resto lo hace en las escuelas privadas.“Consecuentemente, allo no se busca la formación de las personas sino clientes;porque la diferencia radica en que en la escuela privada los niños son alumnos y en la privada son clientes, esa es la diferencia”, significo.