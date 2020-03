Homenaje "Día Internacional de la Mujer": Mujer Formoseña Arte y Cultura

LA SECRETARIA DE LA MUJER EN ARTICULACION CON LA COMISION "ESPACIO MUJER DEL CENTRO DE EMPLEADOS PUBLICOS PREVINCIALES (CEP), DESARROLLARON EL EVENTOCON EXCELENTE CONVOCATORIA.EL EVEN TO SE REALIZO EL DIA MARTES 10, a partir de la hora 19.00, EN LA INTERSECION DE LA AV 25 de Mayo y Eva Peron, en la plazoleta donde esta instalada la figura de la abaderade de los humilde "EVA PERON".LA APERTURA ESTUVO A CARGO DE LA REPRESENTANTE DE LA SEC DE CULTURA DEL CENTRO DE EMPLEADOS PUBLICOS , LA Lic Mirta Amarilla, quien destaco la importancia de conmemraicon de la fecha que marco un hito en la luchas por los derechos sociales de la Mujer, señalando que el mismo espiritu de lucha se mantuvo en el tiempo y en particular en la Argentina, con mujeres luchadoras como EVITA y aquí en Formosa, con centenares de militantes que abrazan la causa de Igualdad y Dignidad de la Mujer, en un contexto de un Gobierno que desarrolla un modelo de inclusión social, reconociendo el rol de la mujer en todos los ámbitos.También formulo un publico reconocimiento a la labor desplegada desde la Secretaria de la Mujer por la Cra Angelica Garcia, al tiempo que valoro la iniciativa del Gobernador de impulsar la Ley Micaela en la provincia.Gimnasia deportiva con alumnos de Escuela de Karate. Demostracion de Gimnasia artistica a cargo de Profesores de Educacion Fisica del CEP,Bailes Clasicos y numeros de Bailes Modernos a cargo de alumnos y profesores de la Academia SAIYU.Actuacion de los Artistas locales: CESAR "MITAI" CESPEDES y las "HERMANISTAS IBARRA".Como marco General tambien se realizao una MUESTRA PICTORICA de Artistas/pintores/ras formoseñas.Una tarde de excelencia y novedosa forma de conmeracion con fuerte proganismo de la mujer formoseña.