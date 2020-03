Gobierno, Salud y Policía provincial coordinaron nuevas estrategias en la prevención del coronavirus

Una vez más, piden la colaboración de los vecinos para que denuncien los casos en que tengan conocimiento de que una persona que llegó de los países afectados y no esté cumpliendo con la cuarentenaUna nueva reunión de trabajo convocó al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Ministerio de Desarrollo Humano y a la Policía provincia, donde se establecieron nuevas estrategias frente al dinamismo de un virus nuevo, de rápido contagio, el CODIV_19.Los ministros José Luis Décima, Abel González y el jefe de policía Walter Arroyo trabajan en conjunto para que los ciudadanos que regresen de los países afectados por el virus cumplan la cuarentena obligatoria.En ese contexto, dispusieron el refuerzo de la vigilancia en todos los pasos fronterizos de la provincia, como una de las medidas principales.A su vez, miembros de la fuerza policial evacuaron dudas relacionadas a su seguridad durante el cumplimiento de la tarea de vigilancia, muchas veces en contacto estrecho con personas que pudieran ser portadoras de coronavirus. Se tratan de cuestiones de bioseguridad, ante las cuales especialistas en infectología y epidemiologia brindaron consejos para que cada trabajador de la fuerza policial lo haga de manera segura.Por otra parte, coincidieron en que es responsabilidad de todos tomar las medidas preventivas para evitar el contagio del avance de este “enemigo invisible” (Covid-19), más allá de los protocolos establecidos en la provincia, cada ciudadano debe poner en práctica las recomendaciones vertidas por los especialistas mediante los distintos medios de comunicación y redes sociales.#QuedateEnCasaA su vez, se habló de la imperiosa necesidad de que la población evite el contacto social y de ser posible permanezca en sus domicilios por los próximos 14 días, para evitar contagios y la propagación del virus.Para el caso de los que volvieron de zonas de riesgo en los últimos 14 días (Europa, China, Corea del Sur, Japón, Irán, Brasil, Chile y EEUU), deben autoaislarse por 14 días si no presentan síntomas. Si presentan síntomas deben comunicarse con el 107 desde donde serán guiados para recibir atención sanitaria.También se coincidió en que será vital el aporte de los vecinos que tengan conocimiento de que no se cumple con el aislamiento obligatorio de aquellas personas que viajaron al exterior, donde Brasil y Chile se suman a los países que en este momento integran el grupo de circulación viral sostenida junto a: Europa, China, Corea del Sur, Japón, Irán y EEUU. Para ello deberá realizarse la denuncia inmediata ante la Policía provincial o al 107.Por último, con el objetivo de evitar la saturación del sistema sanitario provincial, se aconseja a los formoseños acudir a centros de salud y hospitales, solo en casos de urgencias. Y ante casos de sospechas de que pudieran albergar el COVID_19, deberán evitar salir de sus domicilios y comunicarse vía telefónica al 107.