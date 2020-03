Equipo de salud de El Espinillo confecciona barbijos

Una iniciativa del equipo de salud del hospital de El Espinillo recibió las felicitaciones virtuales de esa comunidad: no dudaron en colaborar con la confección de barbijos para afrontar la emergencia sanitaria del Covid19.En las fotografías que compartieron en redes sociales, pudo verse a las enfermeras sentadas frente a las máquinas de coser, con las telas correspondientes, en la tarea de confeccionar barbijos.Hace pocos días el hospital comunicó a la comunidad que a partir del 18 de marzo se realizan solo atenciones médicas de urgencias de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano.Tampoco se asignarán ni atenderán turnos programados y solicitaron a la población no concurrir al hospital para solicitar certificados de ninguna índole.Asimismo explicaron que no se realizan controles de niños sanos o de pacientes crónicos, ecografías y odontología.En caso de que sea urgencia, solo concurrir el paciente, evitando llevar niños al hospital.“Cuidémosnos entre todos, cumplamos las medidas de prevención e higiene adecuada. Seamos responsables” pidieron desde el nosocomio.