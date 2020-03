En Ingeniero Juárez: Nacif exige compromiso a la comunidad mientras recorre barrios con el Comando de Emergencia local

En las últimas semanas, el municipio de Ingeniero Juárez profundizó su accionar para defender a la comunidad del avance en todo el país de la pandemia del COVIC19, aunque la provincia hasta la fecha no tiene ni un caso declarado. Su intendente, Rafael Nacif, con su equipo de trabajo, en coordinación con el Concejo Deliberante, y el Comando de Emergencia de esa ciudad y en un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia; en principio, comunicó en rueda prensa cómo se trabajará si se activa el protocolo ante posibles casos, adhirió a los decretos nacionales y provinciales que se dieron en ese contexto, y se encargó de establecer un contacto directo con los referentes de los barrios de su comunidad, tales como pasó en el Barrio Obrero y Belgrano, y barrio Viejo. El jefe comunical, hasta utilizó la cuenta de facee del municipio para dejar claro que se trata de un desafío en el que todos tienen que aportar lo suyo, instando a los juarenses a que se queden en sus casas, porque ésa es la prevención más eficaz para defenderse de esta enfermedad.Nacif explicó que tiene la firme convicción de que es a través no solo de los mensajes por los medios de comunicación, -que son positivos y ayudan a difundir lo que se espera de todos., que se vencerá este flagelo, ya que para él es imprescindible contar con el compromiso de la comunidad que tiene que entender la importancia de cumplir con el aislamiento social obligatorio. Y fue, en ese orden de cosas, que profundizó su contacto con referentes de los barrios Obrero, Belgrano, y el barrio Viejo, entre otros; junto a los demás integrantes del Comando de Emergencia.En una de éstas reuniones, se escuchó a Nicasio Mariño, presidente de la Comisión del Barrio Obrero, quien especificó que era más que positivo tener información de manera directa sobre lo que está pasando en la provincia y el país, y detalló que será una tarea de la comunidad ayudar también en todo este proceso. Para Nicasio, dio un saldo positivo el poder consultar con los profesionales de la salud, autoridades sanitarias y las fuerzas de seguridad y policiales como implementarán las acciones para prevenir que la pandemia ingrese a territorio formoseño.Asimismo se Nicasio se comprometió a tocar el tema y profundizar el compromiso desde su comunidad.Tambien, por el barrio Belgrano, Bruno Agüero, Abel Velázquez, Mauricio Torres y Cesario García, conversaron sobre los aspectos que más preocupan a la comunidad y escucharon atentos a los integrantes del Comando de Emergencia que uno a uno fueron esclareciendo sus inquietudes. Idéntico accionar se desarrolló en el Barrio Viejo donde fueron recibidos por Bonifacio Martínez.Nacif, al ser consultado sobre la manera en que debe ser interpretado este desafío, dijo que “en todo este proceso es importante, que tengan claro que no se trata de un problema de la administración de Alberto Fernández, Gildo Insfran o Rafael Nacif, porque ésto es un problema de la sociedad, de todos, y si, no nos ayudan quedándose en sus casas, va a ser más difícil atravesar con éxito este camino”.Igualmente, Nacif agradeció a la familia municipal, a los que están trabajando de manera activa, docentes, fuerzas de seguridad y policiales, enfermeros, doctores, personal de la salud.”Asimismo, dijo que “cuando esto termine, más temprano que tarde, vamos a tener que evaluar qué nivel de compromiso tuvimos en cuidar a nuestras familias, a las familias de los demás, y el saldo tiene que ser positivo”.