El Municipio continúa otorgando el beneficio del boleto estudiantil gratuito

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, verificó la atención y celeridad en los trámites para el otorgamiento del boleto gratuito a través del sistema SUBE a los estudiantes de distintos niveles y modalidades para el uso en el transporte público de pasajeros.En oportunidad de recorrer la Unidad de Gestión SUBE de la Dirección de Transporte, Jofré dialogó con los padres de los estudiantes quienes agradecieron esta política y resaltaron la eficiencia en la tramitación.A su vez, el subsecretario de Transporte y Emergencia, Dr. José Olmedo, explicó que el beneficio ya está operativo desde el lunes 2 de marzo, en coincidencia con el calendario escolar del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, incluso para los niveles terciarios y universitarios, que si bien no iniciaron aun las clases los alumnos de esos estamentos ya pueden hacer uso de la gratuidad del transporte público.“Además, hemos iniciado en forma satisfactoria el operativo en la Universidad Nacional de Formosa para aquellos que validan el beneficio del año anterior y, a la vez, habilitamos una máquina para entregar turnos a los alumnos que aún no han realizado el trámite, que luego deberán acercarse a la Unidad de Gestión y tomarse la fotografía para la credencial que acredita su situación de estudiante” subrayó el funcionario.Seguidamente, comentó que la atención de aquellos que han obtenido el turno “es bastante rápida, gracias a un trabajo planificado en forma semanal a fin de que el beneficiario no deba esperar tanto y también hay en este momento turnos disponibles para aquellos que aún no los han tramitado”.Olmedo advirtió que se generaron algunos inconvenientes ya que los beneficiarios acuden al turno obtenido sin la documentación requerida, es decir la constancia de alumno regular, el certificado de domicilio y el DNI actualizado. “Esto nos ha generado algunas demoras ya que deben tomar otro turno para poder completar el trámite” indicó.Por ello, el funcionario comunal solicitó a los beneficiarios que respeten los horarios de turnos asignados “ya que de esa manera se podrá trabajar ordenadamente y evitar esperas innecesarias”, concluyó.