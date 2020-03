El Municipio adhiere a medidas preventivas tomadas por el gobierno nacional y provincial

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, anunció una serie de medidas para preservar la salud de la población ante la pandemia mundial del coronavirus, en concordancia con las adoptadas por los gobiernos nacional y provincial.En ese contexto, Jofré explicó que el Municipio no puede sustraerse de las acciones adoptadas para que el trabajo sea coordinado y pidió la colaboración de los vecinos al resaltar que solamente con la acción conjunta se logrará el objetivo preventivo.“Estas medidas son para resguardar la salud de nuestra población ante una realidad que afecta al mundo. Debemos estar atentos y adoptar las previsiones que recomiendan los especialistas en salud pública, sin que ello implique agitar miedos colectivos”, acotó.En una conferencia de prensa junto al presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino, concejales y funcionarios de su gabinete, el jefe comunal anunció las siguientes medidas:Eventos: Se suspenden hasta el 31 de marzo de este año los eventos masivos o de gran concurrencia organizados por áreas municipales.Trámites Municipales: Deberán realizarse consultas a través de la páginaweb www.formosatuciudad.gob.ar o llamando al teléfono gratuito 0800-9999-147, en los horarios de 7.30 a 13.30 y de 17 a 20, o mail a atenciónalvecino@formosatuciudad.com.ar. Para una atención personal deberá realizarse una cita programada llamando al 0800-9999-147.Área Bromatológica:de manera preventiva, hasta el 31 de marzo sesuspende eventos o reuniones en bares, discotecas, salas de fiestas, de conciertos o de exposiciones, fiestas privadas, teatros, casinos, gimnasios, clubes, campos de fútbol, instalaciones deportivas, piscinas, ferias o similares que agrupen a más de diez personas. Los restaurantes podrán continuar sus actividades sólo mediante el modo de envíos a domicilio (delivery).Capacitaciones:Se posterga el inicio de las clases en la Escuela de Artesy Oficios municipal.Transporte público (colectivos):Las unidades del transporte urbano depasajeros serán desinfectadas en dos puntos de la ciudad: en la cabecera del barrio 20 de Julio y en la parada de Deán Funes y José María Uriburu.Boleto estudiantil: Se posterga la emisión de la tarjeta SUBE estudiantilde transporte gratuito por 15 días, evitando la aglomeración de personas para ese trámite.Tránsito:Se suspende todo trámite para la obtención o renovación de laLicencia Nacional de Conducir hasta el 1 de abril del presente año, prorrogando por 60 días el vencimiento de las licencias que hayan operado entre el 15 de febrero y el 1 de abril. Suspensión por 15 días de los cursos teórico-prácticos de la Escuela de Conductores.Agencia de Recaudación: Los contribuyentes deberán realizar gestiones vía internet a través de la página www.ingresosmunicipalesfsa.gob.ar para verificar estado de cuenta, comercios, declaraciones juradas, de automotores, inmuebles, pago de tributos y planes de pago; también a través de comunicación a los teléfonos 3704 336478 o 3704336465; o por correo electrónico dirigido a recaudacion@formosatuciudad.gob.arCeMAA “San Roque”:El Programa Municipal de Equilibrio PoblacionalAnimal (PROMEPO) queda suspendido en vacunación, castración y desparasitación. Sólo atenderá los casos de urgencia.Supermercados:Se insta a los propietarios de los supermercados adisponer horarios específicos para la atención de la población de riesgo (mayores de 60 años o con enfermedades propensas al coronavirus) para evitar aglomeraciones. El Municipio no objetará la ampliación de horarios de atención.Cementerios:En los cementerios Virgen del Carmen y San Antonio sólo sepermitirá el ingreso de familiares cercanos de personas fallecidas para su inhumación. Se suspenden obras y el ingreso para visitas rutinarias. El personal estará protegido con tareas de limpieza preventivas.Además, el intendente aclaró que estas medidas no implican la exclusión de otras dado el dinamismo del enfoque con el cual se encara en los gobiernos nacional y provincial la prevención de la pandemia.También dejó en claro que quienes no cumplan con estas normativas enumeradas serán sancionados de acuerdo con las normativas vigentes.Seguidamente, Jofré insistió en la necesidad de que todos tomen conciencia y colaboren por cuanto lo que se busca es preservar el bien mayor que es la salud de la población y que con estas acciones no se pretende causar perjuicios económicos.Respecto a los servicios públicos, garantizó su cumplimiento, como la recolección de residuos domiciliarios, para lo cual los trabajadores contarán con la indumentaria y elementos adecuados a fin de preservar la salud.