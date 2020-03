El ministro Trotta ponderó el Modelo Formoseño: “Construye igualdad y justicia social”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, participó este lunes por la mañana del acto de inicio del ciclo lectivo en la provincia, oportunidad en que junto al gobernador Gildo Insfrán dejaron inaugurado el Centro Polivalente de Artes, la obra educativa número 1372 de la gestión del primer mandatario formoseño.En ese marco, el funcionario nacional ponderó la política educativa que lleva adelante el mandatario formoseño, definiendo el Modelo Formoseño “como un modelo educativo que pretende construir la igualdad y la justicia social”. Dijo además que la escuela es “el mejor lugar para estar” y que Formosa se caracteriza “por los techos azules, que están en todo el territorio provincial”.Hizo notar que en casi todo el país se inició el ciclo lectivo con normalidad, “lo cual no debe sorprender sino que tiene que ser la habitualidad del trabajo en conjunto y colectivo entre las 24 jurisdicciones y los representantes de los trabajadores docentes”.A su vez, marcó que una escuela de calidad “es la que nos ayuda a ser iguales, en la que no importa el hogar que a uno le toque nacer, sino que es la escuela que convoca que interpela, que contiene, que ayuda a soñar y permite abrir mundos, es la escuela que tenemos que construir en Argentina”, enfatizando que ése el modelo que pregona el presidente Alberto Fernández y que fue sostenido por el jefe de Estado en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación el pasado domingo.Agregó el ministro Trotta que teniendo en cuenta que se trata de la misma visión del mandatario formoseño le solicitó asistir a la apertura del ciclo lectivo en Formosa para poder acompañarlo y “dar también un mensaje contundente que hay modelos educativos que pretenden construir la igualdad y la justicia social y ese es el Modelo Formoseño”.De cara al futuro, con tal solo 80 días de gestión nacional, el funcionario nacional sostuvo: “Argentina está dejando atrás una crisis muy profunda, una crisis que implicó no darle la trascendencia central tiene para la transformación colectiva de nuestra sociedad” y donde ahora desde “el Gobierno justicialista, peronista, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se plantearon claramente las prioridades: tenderles la mano a aquellos argentinos y argentinas que más han sufrido la crisis como consecuencia de las malas políticas de los últimos años, volviendo a poner a la escuela, a los maestros y a las maestras como actores centrales de la construcción del futuro de nuestra sociedad”, añadió.Compromiso con el norte argentinoAsimismo, el ministro Trotta manifestó que eligió venir a Formosa en su primera visita como titular de Educación “porque con Insfrán nos une la misma mirada” y por el compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández con el norte argentino “que principalmente ha sufrido muchísimo las políticas de abandono de la gestión del expresidente Mauricio Macri”.Además, el funcionario, que arribó el domingo por la noche a la ciudad capital, contó que tuvo tiempo para charlar con el Gobernador sobre el discurso del presidente Fernández, dado en el Congreso de la Nación, que “planteó los enormes desafíos que tenemos que afrontar para poner al país de pie, para enfrentar las injusticias y el retroceso que vivimos en los últimos cuatro años de la gestión de Cambiemos”, donde especialmente el norte argentino fue postergado, por lo que añadió que el compromiso es trabajar “siempre teniendo presente la doctrina de nuestro movimiento peronista”.Refirió que la paritaria nacional “fue un paso muy importante, que permitió que donde antes había conflicto se pueda construir diálogo con los docentes en todo el país”, ponderando que hubo un masivo inicio del ciclo lectivo y en aquellas provincias donde aún persisten los conflictos “vamos a seguir monitoreando”, acotó.Por último, reprochó que en inversión educativa en los últimos cuatro años pasó del 6,1% al 4,8%, advirtiendo que “en un momento en que la Argentina se derrumbaba, el Gobierno de Macri desfinanció la educación pública y es el resultado que hoy nos toca afrontar con el compromiso que tenemos de poder ir revirtiendo esa situación”, concluyó.