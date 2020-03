El CeMAA brinda servicio de emergencia e impulsa la protección y alimentación de animales comunitarios

Con el objetivo de mantener a los animales protegidos y alimentados en el marco de la emergencia sanitaria que rige en el país por la pandemia del coronavirus, desde la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina informaron acerca de la modalidad en la que atiende el Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA) e impulsaron campaña para acoger a los animales comunitarios.En ese sentido, comunicaron que el CeMAA “San Roque” brinda servicio de emergencia para asistir a los animales, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, y que atiende consultas e inquietudes a través del 3704257904 ante cualquier inconveniente.La titular de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz “Kita” Segovia, manifestó: “Desde el CeMAA queremos recomendar que, para mantener el bienestar de los animalitos, no los saquen a la calle, y si lo hacen, deben limpiarles sus patitas antes de entrar a sus casas; además, hay que cambiarles el agua dos veces al día, manteniendo la oportuna limpieza de los recipientes”.Al mismo tiempo, llamó a la solidaridad y el compromiso de los vecinos y vecinas para mantener acogidos a los animales callejeros: “Les pedimos que no se olviden de los animalitos comunitarios y los amparen, porque ellos necesitan que se los asista con un tacho de agua y un poco de comida, generalmente en un determinado horario y atendiendo a la higiene de los recipientes. Es importante resguardar el bienestar de los animales para contribuir a una sociedad saludable”, dijo.Por último, la funcionaria solicitó a vecinas y vecinos que no salgan de sus hogares para evitar así la propagación del virus COVID-19 y preservar la salubridad de toda la población.