Día de la Mujer

Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Sabemos porqué y también sabemos que aún, la lucha de la mujer por la igualdad de derechos y su reconocimiento, continúa.

No es fácil en muchos ámbitos.....ser mujer, aunque debemos reconocer que se avanzó en muchos aspectos.





Hoy se levantan muchas voces, vemos también que, cómo mujeres también hemos ganado valiosos espacios.





Por eso humildemente yo te quiero decir, no importa como te llames, no importa lo que hagas , donde vivas, ni qué pienses,.......que te deseo de corazón, que seas feliz, que sueñes , que cantes y bailes, que no te importe que piensan de vos , que ropa usas o de quien te enamoras. Sé feliz mujer y pasa un hermoso día.