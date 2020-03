De Madariaga confirmó aumentó para municipales de Gran Guardia

El intendente de la localidad de Gran Guardia, Sergio De Madariaga se refirió al aumento salarial otorgado por el gobernador Insfrán y adelantó que ese municipio también se sumará al aumento del 15% en el salario de municipales.Además, recalcó que en ese municipio “no se tocó a ningún empleado” pese a que recibió de la anterior gestión una masa de trabajadores superior a la esperada.“Tenemos grandes expectativas, en la mayoría de los municipios a donde hubo cambio de autoridades nos dejaron cosas complicadas pero con el buen criterio que tiene el gobernador, quien nos está dando una mano, estamos atendiendo esas situaciones” contó el jefe comunal.Explicó que después de las elecciones “nos llenaron (la municipalidad) de gente, irresponsablemente, tampoco la gente es culpable, en Gran Guardia no se tocó a ningún empleado, tenemos que afinar más el lápiz para pagar todos los sueldos”.“ Formosa es reconocida a nivel nacional por primera vez, los cambios en la provincia se notan cada vez más, en las rutas, los hospitales, la producción, el oeste a avanzado de manera notoria y es gracias al trabajo que se realiza desde el gobierno provincial. Un ejemplo es el flamante hospital que tenemos en la localidad de Gran Guardia” contó.Resaltó que la localidad a pesar de la gran crisis nacional heredada tiene una economía estable, “Es una zona de medianos productores y de economías familiares, si bien la producción que más se destaca es la cárnica, y ha mejorado el comercio y la profesionalización del mercado cárnico, tenemos cantidad, calidad y buenos precios”.En los últimos años Gran Guardia ha incursionado en la plantación y comercialización del maíz, el avance de esta actividad es notoria, así lo explicó el intendente: “Se ha incrementado el área de siembra, además del equipo que se adquirió en la gestión anterior, hemos conseguido una máquina de siembra directa, esto es un avance abismal en materia de cosecha, los productores no pueden sembrar todas sus hectáreas ya que deben cosechar a mano, esta máquina permite que se puedan sembrar la diez hectáreas y activa la economía local y mejora el bienestar de la familia”.Con respecto a la educación expreso su anhelo de sumar propuestas terciarias en la localidad, de manera tal que los jóvenes que no puedan acercarse hasta la ciudad capital, puedan continuar sus estudios terciarios en su lugar de origen y de esta manera ayudar y fomentar el crecimiento de Gran Guardia.