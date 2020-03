Covid19: Décima se reunió con directivos de centros y hospitales públicos y privados

Las autoridades sanitarias aunaron criterios y se expusieron protocolo de acción impulsado tanto por la cartera sanitaria provincial como por el Ministerio de Salud de Nación. Advirtieron sobre el uso inadecuado del barbijo.Con numerosa concurrencia se realizó una reunión en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, en la cual el ministro de Desarrollo Humano, Dr. José Luis Décima, convocó a directivos de centros de salud y hospitales públicos, como así también representantes del sector privado para profundizar sobre el tema coronavirus.Durante la jornada, el titular de la cartera sanitaria provincial recordó que la provincia cuenta con un protocolo de acción ante eventuales casos.Luego de agradecer la presencia de las autoridades de distintas áreas de salud, inició la jornada donde el fin principal es aunar criterios para “estar preparados”. “Desde el primer momento venimos trabajando en este tema, coronavirus, que está teniendo un gran impacto, más que nada periodístico. Pero está bien, porque nos insta a un gran ejercicio como equipo de salud poniendo a disposición nuestros conocimientos y la ciencia misma”, inició.Manifestó que “es importante que trabajemos todos juntos, con tranquilidad, transmitiendo calma a la comunidad en general, siempre con base en el conocimiento y con consejos de prevención. Desde el Ministerio estamos y estaremos siempre a disposición para evacuar cualquier tipo de duda”.“Sin quitarle importancia a este nuevo virus, es bueno también recordar que hay más muertes por accidentes de tránsito, o de gripe como por ejemplo este invierno en Estados Unidos; y por eso si bien sirve para hacer los simulacros correspondientes, no hay que entrar en pánico, y transmitir esa contención y seguridad a la gente”.Durante la jornada aprovecho la oportunidad para expresar un gran saludo a todas las mujeres “quienes son tan importantes y a quienes les debemos tanto durante toda nuestra vida”.Décima señaló que continuarán los trabajos, como se hace siempre. En ese sentido, instó a los profesionales de la salud a seguir trabajando todos unidos y especialmente informándonos “Tenemos epidemiólogos, infectólogos que están en permanente capacitación con respecto a este tema que es nuevo en el mundo y que requiere del compromiso de todos”.La reunión continuó con las charlas brindadas por los epidemiólogos e infectólogos de la cartera sanitaria provincial, quienes sumaron conocimientos a los profesionales para fortalecer las atenciones brindadas en cada uno de los efectores de salud.Por su parte, el Dr. Julián Bibolini, responsable de infectología brindó detalles de cómo se prepara Formosa ante el panorama nacional: “Hay un protocolo armado que se basa en las normativas del Ministerio de salud de la Nación en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, ese protocolo se amolda en la realidad y lugar acá en Formosa, nuestra realidad es distinta, ya que el flujo de gente que puede venir de las zonas infectadas es mínima a comparación de Buenos Aires. Pero igualmente es un protocolo similar de coordinar con distintas áreas, no solamente la parte de salud, con la gente de fronteras aeronáuticos, prefectura, todos coordinados en el accionar.“Se hacen circuitos donde irían los pacientes, que muestras hay que tomar. Ya todo está armado, prontamente se va a oficializar lo importante es que esta todo armado ante un caso se esta índole, coordinando obviamente con salud de la Nación”, explicó.“Si un paciente viene de China o del norte de Italia, Irán, Japón o Corea del Sur, y presente fiebre, es un dato de relevancia. En esas circunstancias puede llamar y avisar de esa situación o se puede acercar a un centro privado o centro de salud, donde desee, siempre avisando de esa condición de viaje previo, donde allí se desencadena el protocolo a los distintos servicios a las instituciones correspondientes, para su traslado e internación”, comentó.En tanto, advirtió a la comunidad que el uso de barbijo solo es para casos sospechosos, al deambular, hasta su traslado e inclusive su internación. Y para todo personal de salud bioquímicos, kinesiólogos, médicos, enfermeros, todo aquel que atienda a un paciente, va a usar un paciente quirúrgico.“Si ando por la calle, no es necesario el uso de barbijos. Si hoy en Formosa, usted tiene fiebre, y no existe nexo con viajes a zonas donde se presentaron casos de coronavirus, acérquese a un centro de salud y verifique sino tiene dengue, si viajo a las zonas en cuestión y tiene fiebre, dolor de garganta, cefalea, malestar general tiene que dar aviso y hacerse ver con urgencia”, cerró.