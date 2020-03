Corte de ruta nacional 11 “es totalmente injustificado”

Unas diez mujeres se encuentran interrumpiendo la circulación vehicular de la ruta nacional 11, a la altura del barrio Namqom, en reclamo de terrenos, lo cual ya estaba siendo atendido y gestionado desde el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA).Así lo expuso Catalino Sosa, dirigente aborigen del mencionado barrio, quien manifestó: “Nos afecta este corte, como cualquier interrupción de la ruta que se realice”.“Se complica salir del barrio porque el corte está ubicado prácticamente en el medio y la comunidad se tiene que ingeniar para pasar esos obstáculos que puso este grupo de manifestantes”, dijo.En ese sentido, hizo notar que “más allá de los planteos de cada manifestante, no es la forma de reclamar porque afecta a la comunidad y a los que transitan esta ruta tan importante que une a los pueblos de la provincia, incluso internacionalmente”.Consultado respecto del reclamo del grupo de mujeres, quienes exigen que les den terrenos, opinó que “es un planteo ya realizado y que el ICA está canalizando y trabajando sobre la cuestión. Tengo entendido que se presentaron notas y que ya se venía evaluando la situación”.“Es algo muy complejo porque esos terrenos que se están solicitando cuentan ya con sus respectivos dueños, pero no obstante a eso el Estado provincial a través del Instituto está canalizando la solicitud de ese grupo de mujeres, quienes habían hecho un corte anterior hace unos 15 días”, refirió.En esa línea, Sosa explicó que “el ICA tomó conocimiento de esto a través del presidente del organismo, Esteban Ramírez, quien está llevando adelante la gestión del pedido de estas mujeres que hoy están en la ruta”.“Llamo a la conciencia de este grupo de mujeres para seguir canalizando (el pedido) de la manera que corresponde y no afectar al resto de la población”, exhortó el referente originario del Namqom.Reiteró que “ya hay un diálogo, con lo cual es injustificada esta medida porque están abiertas las puertas del ICA desde su presidente, que ya ha atendido esta inquietud”, recalcando que “vemos totalmente injustificado este corte que está afectando a toda la comunidad. Creo que deberían deponer esta actitud, seguir dialogando y gestionando como lo venían haciendo desde hace 15 días atrás”.ConflictosAsimismo, Sosa advirtió sobre los intentos del autoproclamado cacique qom Félix Díaz de generar conflictos en las comunidades originarias. “Yo venía denunciando hace un tiempo el accionar de Díaz, quien está de vuelta en escena intentando generar conflictos”, alertó.Marcó que “en el Gobierno de Mauricio Macri no lo veíamos por televisión denunciando las persecuciones en los pueblos indígenas por parte de la gestión macrista, tampoco lo veíamos denunciando por ejemplo las muertes de niños desnutridos en Salta o que se tiraban alimentos desde un helicóptero”.“Félix Díaz jamás salió a denunciar o a ponerse en favor de las comunidades indígenas”, aseveró, denunciando que “hoy, con un Gobierno Nacional distinto a su ideología política, lo vemos en los medios convocando reuniones y agitando a las comunidades, más especialmente en Formosa, porque buscar mediatizar y mostrar una realidad que no es”.Contundente, subrayó que “todos nosotros conocemos el accionar de Félix Díaz, sabemos cómo opera porque se camufla detrás de una representación que no tiene. En Formosa no tiene representación de líder ni de autoridad de nuestros pueblos originarios. Sí fue elegido en el Gobierno de Macri puesto como funcionario de esa gestión y ahora está agitando a las comunidades originarias para crear conflictos”.