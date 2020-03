Coronavirus: vecinos de General Belgrano se informan cómo prevenir la enfermedad

Equipos de salud del hospital de la localidad de General Belgrano, ubicada al nordeste de la capital, realizó una nueva charla-taller abierta a la comunidad, donde se informó de las medidas preventivas a tener en cuenta, especialmente las formas correcta del lavado de mano.“En esta nueva instancia de prevención y concientización nos hemos abocado completamente a hablar con los vecinos, informarles más acerca de este nuevo coronavirus que está afectando a miles de persona en el mundo, y ese el motivo por el cual buscamos hacer hincapié en todos los integrantes de las familias, para que tomen los recaudos necesarios sin entrar en el miedo y la desesperación”, detallaron desde la dirección de este efector.“Dialogamos con ellos acerca de los síntomas y las medidas higiénicas a tomar en cuenta, como el lavado correcto de las manos, cubrirse con la parte interior del codo al estornudar o toser, tomar suficiente agua y evitar las aglomeraciones de personas, entre otras recomendaciones”, explicaron.“En el transcurso de la charla-taller informamos a los presentes sobre quiénes son las personas más vulnerables ante esta enfermedad y la importancia de permanecer, en lo posible, dentro de las casas como se viene solicitando desde el Gobierno Nacional y provincia”, agregaron.“Del mismo modo, personal de enfermería mostró y enseño cómo se realiza una correcta higiene de manos, herramienta fundamental para evitar la propagación no solo de este virus en particular, sino de otros tantos”, comentaron.Medidas de bioseguridadLas más importantes son: lavarse frecuentemente las manos frecuente con agua y jabón; al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo; tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.Mantener limpios picaportes y objetos de uso común, no compartir cubiertos ni vasos, ni mate ni terere; enseñar y concientizar a los miembros de la familia y especialmente a los niños sobre las distintas medidas, en especial sobre el lavado de manos y el uso de alcohol en gel.