Coronavirus: el Consejo de Emergencia dio a conocer cómo es el protocolo ante casos sospechosos en Formosa

La cartera de salud provincial, desde el aviso de la OMS, activó el sistema para que cada centro de salud y hospital sepan cómo proceder ante pacientes con síntomas similares, que hayan viajado a China, Italia, Corea del Sur, Japón e IránSe realizó una nueva reunión de funcionarios responsables de distintas áreas que forman parte del Consejo de Emergencias del Ministerio (COE - Ministerio de Desarrollo Humano), quienes mantienen contacto con los pares del Ministerio de Salud de Nación para estar en alerta en caso de que se detecten casos sospechosos de coronavirus.Al respecto, el Dr. Mario Romero Bruno-Director de epidemiologia recordó que el Concejo de Emergencia se puso en marcha desde la alerta emitida por la OMS, tras la epidemia del Coronavirus iniciada en China en diciembre del 2019, siendo que la alerta de la OMS la dio en enero del 2020.La Organización Mundial de la Salud (OMS) reúne a expertos del mundo dado que es un problema nuevo, en proceso de investigación para conocer la enfermedad y dar las pautas correspondientes.“En Formosa nosotros adecuamos a nuestros efectores, como así también se hará con las Instituciones Privadas”, aseguró.Comentó que consensuaron con todos los actores que intervienen en lo referente a la salud pública. “Se establece que, ante la aparición de un caso sospechoso, y para evitar confusiones de todos los niveles tanto en la gente en general como con el equipo de salud particular: el caso sospechoso se define con una persona que tenga síntomas respiratorios descartando cualquier otra”, inició.“El laboratorio tarda entre 24 y 48 horas para analizar las muestras”Parte del protocolo, es determinar en qué lugares estuvo el paciente, 14 días antes de padecer síntomas similares al coronavirus. “Tiene que tener fiebre más un síntoma respiratorio y un contacto que es haber estado en alguno de los lugares donde hay transmisión de este virus del coronavirus; que en este momento la Organización Mundial de la Salud, delimito cinco lugares (entre ellos China, Italia, Corea del Sur, Japón e Irán). Haber estado allí 14 días antes aproximadamente, a partir de ahí recién puede considerarse un caso sospechoso, ante esta situación se justifica hacer otros estudios más, entonces, la persona que atienda a un acaso sospechoso, se comunica a epidemiologia, por un lado, se toma la muestra que consiste en un hisopado en la faringe o nasal y se hacen los primeros pasos en el Hospital de Alta Complejidad, donde se descartan los virus más comunes, influenza A o B, estos en 4hs se descartan. Descartando estas primeras causas, recién se considera un caso probable”, aclaró.Comentó que, si se cumplen esa situación señalada, se puede “afirmar” que están ante un caso probable y recién así se envían muestras para análisis al Hospital Malbran, que pertenece a la red de laboratorios de Nación. “Es el único lugar que puede confirmar un caso. Y tarda entre 24 y 48 horas más o menos”, explicó.ProtocoloEl protocolo establece que, mientras tanto el paciente es considerado sospechoso y se lo debe aislar, y como prevención se utilizará barbijo, ya que el virus puede trasmitirse con gotas de saliva.“Hasta ahora en el país no hay ningún caso confirmado, pero si estamos atentos ante cualquier situación de esta índole. Ya los hospitales públicos centros privados de la provincia tienen conformado sectores aislados preparado para estos casos, por si los hubiere que ocupar. Son habitaciones destinadas para estos casos en particular, con los recaudos necesarios.Nos adecuamos con normativas vigentes desde Nación”, expresó Bruno.En Formosa se ha creado un Consejo de Emergencia del Ministerio, conformado por las sub-secretarias correspondientes, direcciones a nivel central, direcciones de hospitales, jefes de programas, somos aproximadamente 15 personas en todos los niveles que hará que se facilite todas las actividades y entre ellas se va a establecer una simulación de un caso que pudiera aparecer en algún establecimiento de salud.