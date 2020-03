Coronavirus: Confirman resultado negativo del primer caso sospechoso

Este lunes 23, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19) brindó un nuevo parte informativo sobre la situación del coronavirus en el territorio formoseño, confirmando el resultado negativo del primer caso sospechoso analizado por el Instituto Malbrán, mostrando de manera pormenorizada que el proceso realizado se cumplió cabalmente.Asimismo, también se informó el deceso de la paciente de 80 años que se consideraba como caso sospechoso por cuadro de neumonía grave con asistencia respiratoria mecánica, cuyas muestras ya fueron enviadas al Malbrán, y el fallecimiento de una paciente por un posible caso de dengue en el Hospital Central.Junto a los ministros de Desarrollo Humano, el doctor José Luis Décima, y de Cultura y Educación, el doctor Alberto Zorrilla; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, fue el encargado de efectuar la lectura del nuevo parte informativo.Comenzó subrayando que “tal como lo informáramos este domingo 22 sobre el primer caso sospechoso, el Instituto Malbrán dio los resultados de las muestras enviadas que dieron negativo a coronavirus”.“Atento al irresponsable uso de las redes sociales donde algunas personas sembraron dudas sobre el oportuno envío de las muestras, aquí mostramos las pruebas documentales de que el proceso informado en los últimos días se ha cumplido cabalmente”, enfatizó.En ese sentido, se exhibieron gráficos y capturas para detallar pormenorizadamente cuál fue la secuencia del caso negativo de coronavirus de fecha 22 de marzo. “Las redes sociales dijeron que era una absoluta mentira que nosotros hayamos hecho el protocolo que correspondía –marcó González-. Nosotros solicitamos la autorización para retiro y traslado de la muestra al director del Centro Nacional de la Red de Laboratorios, el doctor Enrique Lamuedra”, mostrando el correo electrónico remitido.Relató que “al día siguiente, el director nacional indica que se autoriza el retiro de la muestra y señala que la empresa que realizará el transporte será Ocasa”, agregando que “el lunes 16 de marzo confirma la orden de retiro 2215454587 programada para el martes 17, día en que se retira finalmente la muestra a las 9.20 horas”.“El jueves 19, a las 16.04 horas, se solicita al Instituto Malbrán el estado de situación de la muestra”, sumó, añadiendo que “a las 16.31 horas Ocasa confirma que la muestra fue entregada al Malbrán”.A su vez, el sábado 21 de marzo “a las 17 horas se solicita al Malbrán el estado de la muestra enviada el martes 17 con la mayor celeridad posible”, en tanto que a las 20 horas “confirman verbalmente el resultado, pero no se carga en el sistema”.En este punto, el ministro González fue categórico al manifestar que si el resultado no fue cargado en el sistema “nosotros no podemos dar esa información porque solamente vamos a brindar la información documentalmente respaldada”.El domingo 22 de marzo “se carga el resultado al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) en horas del mediodía, momento en el que se confirma el dato negativo”, marcando que “el 14 de marzo fue la toma de la muestra”.Insistió en que “estamos en una situación grave de emergencia sanitaria: eviten utilizar las redes sociales para difundir mentiras. Solamente las informaciones científicamente validadas por canales oficiales son las únicas que debemos utilizar para transmitir”.“Aquellas personas que han distribuido por las redes sociales estos infundios sepan que las acciones penales están en marcha”, advirtió.DecesosSeguidamente, el titular de la cartera de Gobierno comunicó que “con relación a la paciente de 80 años que se consideraba caso sospechoso por cuadro de neumonía grave con asistencia respiratoria mecánica, informamos que se produjo su deceso en horas de la noche”.“Las muestras para el análisis de este caso se encuentran en el Instituto Malbrán y sus resultados los informaremos oportunamente, al igual que los del tercer caso sospechoso, que continúa en aislamiento hospitalario”, refirió.Expuso que “ante el caso que circuló en redes sociales respecto del fallecimiento de una joven de 23 años en el Hospital Central, se informa que la misma ingresó en estado de shock, produciéndose su deceso”.“La paciente acompañaba estudios de laboratorio realizados por el sector privado con resultados compatibles con dengue y siendo ésta su segunda infección”, puntualizó, haciendo notar que “ante el incumplimiento del deber de denunciar este caso positivo de dengue por parte de los efectores intervinientes, se iniciarán las acciones administrativas y legales correspondientes”.Remarcó que “los antecedentes de la paciente no encuadran como caso sospechoso de coronavirus en relación a los parámetros de los protocolos sanitarios vigentes”.Atención coordinadaSeñaló el ministro González que este domingo 22 “el Comando de Emergencia Sanitaria de la provincia mantuvo una videoconferencia con sus pares de otras jurisdicciones y con el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, en la cual se abordaron temas relacionados con la atención coordinada de esta pandemia y, además, se insistió en la necesidad de descentralizar el sistema de diagnósticos por las demoras que se generan en todo el país”.“Ello implica, en el caso de Formosa, la entrega de los kits de reactivos validados para la utilización por nuestros laboratorios, que cuentan con tecnología y personal debidamente preparados”, se recalcó.Asimismo, respecto de los controles sanitarios conjuntos, puntualizó que “ingresaron a la provincia 184 personas y 136 vehículos, sin que se hubieran detectado individuos con síntomas compatibles con coronavirus”, reiterándose que “salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, todas las personas que ingresen a la provincia deberán realizar estricto aislamiento obligatorio por 14 días sin contacto con terceras personas, y en caso de violación de esta medida se iniciarán las causas penales correspondientes”.En el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia para evitar la circulación sin justificación en todas las localidades de la provincia “fueron detenidas 777 personas, iniciándose las causas penales correspondientes, de las cuales diez continúan detenidas por haber ofrecido violenta resistencia a la medida sanitaria”, se remarcó.“Los formoseños no podemos tolerar este tipo de actitudes egoístas que ponen en riesgo a todos”, cierra, contundente, el comunicado.