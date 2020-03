Ciclismo: Lanzi respondió a las críticas “infundadas” sobre la seguridad de la pista

Luego de la realización del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta Categorías Junior y Juveniles en la Costanera de Formosa, el presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), Marcelo Lanzi, contestó las críticas “infundadas” acerca de las medidas de seguridad de la pista.Específicamente, se refirió al accidente ocurrido en una de las modalidades de la carrera, que tuvo a varios ciclistas lesionados, entre ellos, el formoseño Moisés Durán.“El ciclismo es un deporte de riesgo que se practica sobre dos ruedas y que grupos de 70 a 80 corredores viajan juntos, con lo cual nadie está exento de un roce o una caída”, manifestó, categórico.Agregó: “No entiendo las críticas que he leído contra la organización del evento deportivo en cuento a que el circuito no estaba en condiciones. Y realmente se trata de una pista excelente, donde no es la primera vez que hubo competencia de ciclismo en un nivel de élite”.Lo sucedido fue una situación “fortuita de una carrera, donde la pista no tuvo ninguna incidencia extra, sino que se trato simplemente de un toque entre corredores, fue un accidente normal”, reiteró.Fue tajante al evaluar Lanzi, quien está al frente de la institución que fiscaliza en todo el país los torneos nacionales de ciclismo, que “fue una competencia excelente” y que “tuvimos la oportunidad de verla por televisión en el país y en el mundo, con los mejores exponentes del ciclismo en la categoría juveniles”.--