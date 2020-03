Aumento salarial otorgado por Insfrán “es mejor” que el de Nación

Vicente García Insfrán, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA)-Formosa, hizo notar que el incremento salarial del 15% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán para los empleados estatales “es mejor” que el otorgado por la Nación, tanto por el porcentaje como por la modalidad.“El aumento que acordamos con el gobernador Insfrán es para todos los empleados públicos, pero como soy representante de los docentes hablo de ellos exclusivamente. Es de un 15% para los docentes y también alcanza a los pasivos, que tienen el 82% móvil, lo cual es importantísimo”, subrayó el dirigente gremial.No dudó en significar que “el anuncio de Insfrán es mejor que el de la Nación”, ya que “el porcentaje acordado en la paritaria nacional es del 13,6%, mientras que en Formosa se alcanzó el 15%”.“Además, antes del 31 de julio recién se van a sentar a discutir, cuando en nuestra provincia el incremento tiene vigencia hasta junio”, sumó.Mencionó también que “en el orden nacional tenemos una suma fija de $1210 en cuatro meses y en Formosa de $1500”, aclarando que “el pago de esos $1500 no se hace por persona, sino a criterio del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo cual significa que se paga por cargo”.Ejemplificó diciendo que “un docente que tenga dos cargos o más de 15 o 30 horas cátedra, se le pagará el doble”.Por encima de la inflaciónExplicó García Insfrán que “como aún no tenemos Presupuesto Nacional aprobado no podemos hacer una proyección anual, por lo que se implementa este aumento salarial en estos cuatro meses”.“Después, antes de junio, nos estaremos sentando nuevamente a ver los números y a discutir”, consignó.En ese sentido, pidió “hacer memoria” y recordar que “el año anterior tuvimos un incremento del 42% para todos, más una suma de $7000, que fue el bono, uno de los aumentos más altos del país”.“La ventaja de este incremento es que cerramos por el 15% y si la inflación es un poquito más o se dispara vamos a discutir nuevamente, porque el objetivo del gobernador Insfrán es que el salario esté siempre por encima de la inflación, él siempre se puso del lado de los trabajadores”, cerró.