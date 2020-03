ADF aseguró estar conforme con el aumento otorgado a los docentes

La secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Formoseños, Mirtha Márquez, brindó su opinión acerca del aumento de haberes dispuesto por el Gobernador Insfrán el lunes pasado.“Si bien siempre esperamos mayor aumento estamos conformes desde ADF con el aumento otorgado, porque no nos podemos desprender del país que hemos recibido a partir del 10 de diciembre, por lo tanto tenemos que empezar a reconstruir toda la tierra arrasada que dejó el macrismo”, indicó.Y aclaró: “En educación sentimos que perdimos mucho estos años anteriores y de a poquito lo estamos recuperando. Recuperamos la paritaria nacional docente, que la última había sido en 2016 y en 2017 fue dada de baja por decreto”.En ese sentido, relató que en diciembre del año pasado, iniciaron las conversaciones para la reapertura de paritarias y no se habló sólo del salario sino también de becas, bibliografía, capacitaciones, es decir, “cosas que habíamos perdido y que de a poquito las vamos recuperando”.“En cuanto al salario, la semana pasada en la paritaria nacional, se otorgó un aumento del 13,6%, es decir, que del sueldo inicial de 20250 pesos pasamos a 23000 esto es hasta el mes de junio, que ahí se volverá a reunir para ver de acuerdo a como marchan los parámetros económicos. No nos tenemos que olvidar que aun no tenemos para este año tanto nacional como provincial una ley de presupuesto”, explicó.Y especificó que el aumento del 15% para los docentes también afecta a los jubilados.Por otro lado, anticipó que este miércoles continúan las negociaciones de paritarias, con uno de los representantes de la CTERA a cargo y secretario general de ADF, Luis Branchi, quién se reúne porque aún no está definido cómo se pagará el fondo compensador nacional.“Hay dos posturas: la de Macri era que si faltaba un peso para llegar al salario mínimo, te mandaba un peso, si te faltaba diez, te mandaba diez, y así. Los gremios nacionales están peleando para que este fondo compensador tenga el mismo carácter que tiene la distribución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)”, expresó.También, Márquez argumentó cómo el aumento del 15% en el valor del punto índice, que es el que se tiene como referencia para sacar el básico de todos los cargos docentes, impactará en el salario.“Este aumento puede variar de acuerdo a la antigüedad o zona, lo único que todos tenemos en común si no faltamos es el presentimos del 15%, pero estamos seguros que en Formosa todo docente que trabaje las 4 horas 15 va a cobrar, así sea recién iniciado, un mínimo y ese mínimo es de 23 mil pesos”, aseveró.Por último, celebró la inauguración del ciclo lectivo 2020 en Formosa, con la visita del ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta.“Su visita es un reconocimiento al Dr. Insfrán por todo lo que luchó, muchas veces en soledad, para la unión de todo lo que sea el partido peronista. Tenemos que mantenernos unidos porque cuando nos dividimos, gobernaron ellos y nos fue muy mal. Cuando nos unimos somos invencibles”, concluyó.