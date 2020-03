Amplios trabajos preventivos en los barrios, más recomendaciones para evitar el vector del dengue, chikungunya y zika

Durante las recorridas las brigadas sanitarias insisten sobre la importancia de eliminar de los patios todos los objetos en desuso, y el uso del repelenteEn el marco de la campaña contra el vector del dengue, zika y chikungunya, que se realiza durante todo el año en nuestra provincia, se llevan adelante en distintos barrios de la ciudad, fumigaciones preventivas y difusión de información para evitar la presencia del vector de estas enfermedades, el aedes aegypti.En el día de la fecha, las fumigaciones espaciales se realizan de forma simultánea en: El Porvenir, Luján, Namqom, San Isidro, Balbín, 1 de Mayo, Juan Domingo Perón, Municipal, La Esperanza, 7 de Mayo, Urbanización Maradona, República Argentina, El Palomar, Estela Maris, Las Orquídeas, Los Inmigrantes, Simón Bolívar, 8 de Octubre, Mbigua, El Quebranto, 20 de Julio, 6 de Enero, El Quebranto, Antenor Gauna, Parque Urbano, La Pilar, Fontana.En cuanto a los trabajos domiciliarios, la brigada sanitaria recorrerán los barrios de: 7 de Mayo, La Colonia, Villa del Rosario, Don Bosco e Independencia.Mediante un trabajo en terreno, se recorrerán barrios, calles, pasajes, avenidas, plazas y demás lugares públicos, sumado a los domicilios particulares y sus alrededores. “Fumigamos mediante maquinas fumigadoras espaciales y termonieblas, y en el caso de la fumigación domiciliaria se realiza con motomochilas. Las fumigaciones las realizamos en los horarios de mayor presencia del mosquito, o sea al amanecer y al caer la tarde”, comentaron desde el equipo técnico interviniente.Asimismo explicaron que “el insecticida que usamos para fumigar es inocuo para las personas, plantas y animales. Esta aclaración me parece importante para que la gente no tema al respecto”. Los equipos están conformados por asistentes sociales, promotores de salud y agentes de la brigada sanitaria.Desde la cartera sanitaria local insistieron sobre la importancia de reforzar el cuidado personal a través del repelente y del uso de ropas largas que cubran el cuerpo a la hora de mayor actividad de los mosquitos que es siempre al amanecer y anochecer.Se recomienda eliminar los posibles criaderos de mosquitos de las casas tirando las botellas, latas y otros elementos que puedan acumular agua, ya que son lugares propicios para su reproducción.Además, deben mantenerse desmalezados los patios, tapar los tanques o fuentones que no pueden eliminar; limpiar los techos y canaletas; cambiar el agua de los floreros y de los bebederos de animales; luego de las lluvias revisar el patio para descubrir posibles criaderos de mosquitos y eliminarlos.