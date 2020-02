Vuelve la Feria Franca del PAIPPA

Este viernes 21 de febrero vuelve la Feria Franca del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).Será desde las de 7 hasta las 12 horas en el playón PAIPPA, ubicado en Padre Grotti 1040 casi Brandsen del barrio Don Bosco.El coordinador de la feria, Pablo Ortíz, brindó detalles acerca de los productos con los que contarán. Además, aseguró que la feria que se realiza todos los jueves desde las 17 horas hasta el viernes al mediodía en el centro comercial del barrio La Paz continúa en funcionamiento sin recesos.“En el playón se hizo un receso por el calor porque nos manejamos con gazebos y hay que cuidar a los productores”, argumentó.En ese sentido, relató que los productores llegarán de distintas localidades del interior provincial como Clorinda, Villa 213, Laguna Naineck, Herradura, Mansilla e incluso el Lote 4 de la ciudad Capital.En cuanto a los productos, ofrecerán verdeo, zapallo, primeras producciones de mandioca y demás frutas y verduras de estación.También, Ortíz resaltó que estos espacios permiten que no haya intermediarios entre los productores y los compradores, ya que son ellos mismos los que se encargan de vender los alimentos.“Los del barrio La Paz cuentan con sus clientes fijos, entonces tienen una demanda importante y por la distancia a veces vienen restringidos de mercadería, así que venden todo y vuelven a sus localidades”, explicó.Por último, aseveró que los precios son más accesibles que en cualquier comercio o supermercado, por ejemplo, en año nuevo los paipperos vendían la docena de choclo a cincuenta pesos, mientras que en el supermercado se vendían por kilo y una bandeja con tres maíces costaba cien pesos.“La mayoría de los productos que tenemos en feria no se consiguen, algunos en supermercado, pero por ejemplo la mandioca es fresca, de muy buena calidad que con un pequeño hervor ya se cocina, en los supermercados creo que uno sólo tenía pero no sabe en qué condiciones ni con qué se va a encontrar para la cocción”, concluyó.