Telecom es la responsable de las heridas que sufrió un joven por un cable que colgaba irregularmente

Un cable de la Empresa Telecom S.A. que se encontraba colgando de manera irregular, “casi termina con la vida del Joven Federico Gómez, quien al transitar con su motovehículo en el cruce de las calles Territorios Nacionales y Fotheringham, -el cable le produjo un profundo corte a la altura del cuello, salvándose milagrosamente al tirarlo de la moto, la cual sufrió serios daños también-”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, recibió al mencionado junto con su Señora madre quienes luego de practicar la denuncia penal correspondiente, buscan un resarcimiento de la Empresa Telecom S.A., la cual será citada previamente a una Audiencia de Conciliación y esperemos señaló el Funcionario Provincial, que la misma se haga responsable de este accidente con suerte que produjo uno de sus cables, el cual nunca debió estar en esa situación, ya que al haberse en el último año prácticamente desintegrado esta Firma, al punto de cerrar las oficinas de Atención al Público que poseían en la calle Saavedra, en la actualidad, no solamente este caso, sino todos los usuarios de la telefonía fija se encuentran con que por las fusiones empresariales concretadas durante el Gobierno de Mauricio Macri, no reciben sus facturas correspondientes, aún sin haber optado por la vía digital y todos debemos acudir a la Sede de Cablevisión o de Personal, donde menospreciadamente nos otorgan una factura en soporte papel, para luego tener que ir a buscar un lugar donde abonarla. Es en este contexto que, desde la Defensoría del Pueblo, estamos recabando todos los antecedentes y así buscaremos que Telecom S.A. se haga responsable del caso de Federico Gómez y al mismo tiempo, exhortamos a los Responsables de esta Firma a que hagan un control y fiscalización por menorizada de todos los cables, postes y cajas que han invadido peligrosamente toda nuestra ciudad, sin que nadie los controlen en lo que respecta a la utilización del espacio aéreo y a pesar de que los usuarios pagamos toda una serie de rubros, lo que implica que la Empresa tiene la obligación de otorgarnos, no solamente un buen servicio, sino también seguridad cuando transitamos por las calles o caminamos por las veredas de cualquier lugar, ya que increíblemente se le deja hacer lo que quiere en los parterres de los vecinos y de los comercios, siendo esta situación insostenible y es por ello que ya varios casos los hemos judicializado desde el Organismo de la Constitución a fin de que respondan por los múltiples daños y perjuicios que continúan causando a los ciudadanos y a las propiedades de los mismos.