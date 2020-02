Solicitan sanciones a quienes aumentan precios de alimentos y medicamentos

-Se peticionó un amplio acuerdo de precios y salarios para que los consumidores tengamos previsibilidad y la desaceleración de la inflación sea mayor-Se señaló desde la -Dirección de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo, que más allá del número final de la inflación del mes de enero que se ubicaría en un 3% o por debajo del 2,5%; se afirmó que no se puede negar que estos porcentajes están muy por debajo de los de diciembre de 2019 y con seguridad los porcentajes para febrero van a ser más bajos que las del primer mes del año 2020. El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, denunció y fue muy crítico al momento de expresar que los precios de los alimentos y de los medicamentos, “continúan siendo demasiado elevados para los bolsillos y sueldos de los consumidores ya sean del sector público o privado”, pese al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, del combustibles y con un tipo de cambio estable, aún el Gobierno Nacional no logra una mayor desaceleración de los precios y en esta temática, volvemos a repetir que todo ello pasa, “porque los monopolios que existen en la producción y comercialización de los alimentos y medicamentos, no están siendo controlados como corresponde”, la culpa de que los alimentos continúen aumentando, es principalmente de las productoras alimentarias y de los hipermercados que son los formadores de los precios, los que han ganado fortunas en los últimos cuatro años y se resisten a dejar de ganar un porcentaje menor.El Defensor del Pueblo, señaló que a los consumidores que tienen recorrer las góndolas o comercios mayoristas para encontrar mejores precios, obviamente se verán beneficiados con las políticas del Ministro de Economía Martín Guzman en cuanto a que no va a permitir que “fondos extranjeros le marquen la pauta de la política macroeconómica”, y a todo esto le sumamos que Institucionalmente hemos requerido a la Secretaria de Comercio Interior a cargo de la Lic. Paula Irene Español, que los 4 o 5 dueños de las más importantes Empresas que monopólicamente producen alimentos y que tienen nombre y apellido, a quienes no les importa si se muere de hambre la gente, si hay desempleo o los jubilados y niños no tienen que comer, “se los debe sancionar ejemplificadoramente porque de lo contrario, seguirán haciendo lo que quieren con los precios y esto que estamos pidiendo no es nada raro, sino que simplemente solicitamos que nuestros funcionarios públicos de la Cartera de Economía de Nación apliquen las leyes que están vigente en defensa de los derechos de los consumidores”. Por último, Gialluca informó que al mismo tiempo, le hemos planteado al Ministerio de Economía Nacional, “que necesitamos un rápido Acuerdo de precios y salarios amplio que se pueda aplicar en todo el país” y de esta forma tengamos valores de referencias y alguna previsibilidad, ya que no puede ser que unos pocos decidan unilateralmente los precios de los alimentos y de los medicamentos y por ello con este nuevo Gobierno Nacional, “donde el Estado sí está presente, urge que se castigue a los especuladores, formadores de precios y a todos aquellos que quieren que al país le vaya mal”.Se adjunta fotografía. -