Señaló la Defensoría que la pesificación de la generación de energía deberá reflejarse en las facturas residenciales y comerciales

Luego de una serie de versiones opuestas sobre el descongelamiento del precio de la energía eléctrica, se aclaró que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, no tiene en agenda esta temática. En este contexto, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, que lo que sí está a punto de publicarse mediante Resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, es el pago en pesos de parte de la energía a las empresas generadoras que son las que producen la misma. Recordó el Funcionario Provincial, que" los precios de la Generación y Transporte de energía fueron dolarizadas por el Gobierno Nacional anterior y ahora se las está pesificando". Con estas decisiones el Gobierno Nacional, podrá cumplir con lo ordenado por la CSJN, en el sentido de que el costo de los servicios públicos, entre ellos la energía eléctrica deben ser razonables, justificables y esencialmente pagables por cada grupo familiar según la región del país en la que vive y desarrolla su vida. Gialluca señaló que lo más importante de todo esto, es que no se puede dejar de olvidar que entre el 2015 y el 2018, las generadoras de energía tuvieron un incremento de más del 60% en sus ganancias y resulta que ahora salen nuevamente a "victimizarse, amenazando que no podrán hacer nuevas inversiones, cuando nunca las concretaron con sus fondos, sino una que otra y utilizando lo que los usuarios pagamos por tarifas dolarizadas". Añadió, Gialluca, que las generadoras y transportistas son los mismos grupos económicos y que el ENRE nunca las controló, por lo que Institucionalmente pediremos que las fiscalicen, pues estamos hablando de servicios públicos esenciales que hacen a los Derechos Humanos de miles de personas. Ahora, esperamos y trabajaremos para que estas medidas, repercutan a favor de las economías familiares y la gente ya sea los usuarios residenciales podamos ver disminuir lo que pagamos por casa factura. Ello es así, pues, el costo de generación de energía pasará de US$ 69 por MWH a US$ 60 y si se tiene en cuenta que la generación impacta en un 50% en las facturas, los usuarios residenciales tendríamos que pagar mucho menos y eso es lo que vamos a buscar, además de que se fije una Tarifa Eléctrica Diferenciada para una provincia electrodepediente y sugerir lo necesario para que los servicios públicos no continúen dolarizados y los salarios pesificados.