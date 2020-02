Producto del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, Pirané tuvo un marcado descenso del índice delictual

La mejor estrategia para disminuir el índice delictivo es la prevención, sumado a un mayor acercamiento con la comunidad, situación que generó una disminución en delitos contra las personas, la propiedad, la integridad sexual, la seguridad pública; sin dejar de lado la lucha frontal contra el narcomenudeo.Conforme las políticas públicas de seguridad en consonancia con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, cartera a cargo del Dr. Jorge Abel González, la función primera de la Policía es garantizar la seguridad ciudadana; en este sentido la fuerza provincial volcó sus mayores esfuerzos en la planificación de tareas para optimizar sus recursos humanos y logísticos, con la finalidad de alcanzar la eficacia en las acciones.Con las directrices trazadas, el jefe de la Unidad Regional Dos con asiento en Pirané desarrolló un arduo trabajo de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en toda su jurisdicción durante el 2019, implementando estrategias en materia de prevención, seguridad vial, trabajos comunitarios, mayor presencia en las calles con la creación del Comando Radioeléctrico Policial que realiza las veces de policía de calle realizando patrullajes preventivos durante las 24 horas, brindando respuesta a los vecinos y desalentando delitos, contravenciones o hechos en zona rural.Todo ello no sería posible sin la participación del Estado y la comunidad en su conjunto, convirtiéndose en protagonistas fundamentes que permiten avanzar en forma sostenida hacia un lugar más seguro y tranquilo.En lo que respecta al índice delictual confeccionado por personal especializado de la Dirección General de Informática a través de un sistema integrado, permite observar un significativo descenso en los delitos entre los que se destacan: 26% los delitos contra las personas, 71% contra la integridad sexual, 9% delitos contra la propiedad, 20% delitos contra la libertad y un 25% contra la seguridad pública. En simples palabras hubo una disminución en delitos como el hurto, abigeato –zona rural-, tentativa de robo o bajo modalidad arrebato, usurpación, entre otros.Con el objetivo de reducir el accionar de los inadaptados y garantizar la seguridad ciudadana, se incrementaron las causas contravencionales, por desorden, ebriedad, conducir en estado de ebriedad poniendo en riesgo la seguridad del tránsito o portación de armas blancas, venta de bebidas alcohólicas en forma irregular, entre otros.En la lucha contra el narcomenudeo, la Delegación de Drogas Peligrosas intensificó los trabajos en diferentes localidades y colonias que conforma la UR2, realizando un trabajo sostenido con los infractores a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y/o al Código Aduanero Ley 22.415.Los controles y tareas específicas se extendieron a rutas nacionales y provinciales, obteniéndose resultados altamente positivos en lo que respecta a secuestro de estupefacientes, mercaderías o cigarrillos de origen extranjeros ingresados al territorio argentino sin aval aduanero; como así secuestro de motos y auto vinculados a estos procedimientos.Con los números en la mano, la Institución asegura que no existe una ola de saqueos o inseguridad como reseño una página digital de esta ciudad días atrás, pretendiendo desestabilizar o crear incertidumbre en la comunidad piranense, apoyado en “falsas noticias” que no reflejan la realidad.