Parola: “Cuando el macrismo incendiaba el país, Insfrán lanzó un plan alimentario y amplió ayuda social”

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT)-Formosa, Graciela Parola, exhortó a tener memoria y no olvidar que “Formosa fue la única provincia que en medio de la peor crisis económica y social de la historia del país lanzó un plan alimentario para contener a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad social”.Marcó la legisladora que cientos de personas “habían quedado totalmente excluidos por el sistema perverso del neoliberalismo”, además de hacer hincapié en que desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán “se ampliaron servicios como el nutricional a los colegios secundarios y se garantizó igualdad de oportunidades a todos”.En esa línea consideró importante que todos los formoseños sepan que el Plan “Argentina contra el Hambre” fue inspirado en el Plan Alimentario Provincial Nutrir, por lo que “debemos sentirnos orgullosos de contar con un gobernador como el doctor Insfrán, que no sólo tiene visión, sino las garras necesarias para enfrentar a quien tenga que enfrentar en defensa de su pueblo”.Recordó que el Plan Nutrir se lanzó el 16 de octubre de 2018, cuando el gobernador Insfrán “una vez más, fue un visionario y enfrentó la adversidad con hechos concretos” y advirtió el trabajo previo que conllevó su implementación: con los productores, los Centros de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), el Ministerio de la Producción, la planta Nutrifor, el Instituto PAIPPA, entre otros, repotenciando un andamiaje asistencial que tenemos articulado a partir del Modelo Formoseño”.“La política social de Formosa fue y es ejemplo a seguir por otras provincias y por la Nación. Ahora fue el Plan Nutrir que se tradujo en Argentina contra el Hambre, que llegará a Formosa en poco tiempo más para beneficiar a miles de familias que quedaron excluidas del sistema capitalista del Gobierno anterior, pero fueron tenidas en cuenta por este Gobierno provincial de la mano de un Gobernador que se preocupa y se ocupa de su gente”, enfatizó.En este contexto, Parola advirtió que “el Plan Nutrir no sólo constituye una respuesta rápida a la gente más humilde, sino también parte de la política a favor de la economía rural a través de la compra directa a los pequeños productores paipperos, garantizando alimentos frescos y saludables de excelente calidad”.“Mientras muchos dudaban el rumbo que tomaría el país y se mantenían expectantes, Formosa adoptó medidas concretas en materia social y lo hizo a través no sólo de este programa alimentario, que llega cada 15 días con alimentos saludables a más de 17 mil familias, sino también ampliando servicios, como el de copa de leche a los colegios secundarios de toda la provincia”, subrayó.En ese sentido, contrastó diciendo que “cuando el aporte de la Nación era mínimo al servicio nutricional que se prestaba en las guarderías, jardines de infantes y escuelas primarias, nuestro Gobernador dispuso reforzar y ampliar la asistencia y contención para todos los niños y jóvenes”.Por ello, exhortó a tomar conciencia de la política social que “en Formosa hace punta a nivel país y es replicado en varios aspectos por el Gobierno Nacional que supo valorar la visión y acción del gobernador Insfrán a favor de la gente, en medio de la peor tormenta, a través de políticas de inclusión social”.Finalmente, recalcó que “la tarjeta alimentaria nacional está llegando a distintas provincias y también lo hará a Formosa para ampliar derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos”.