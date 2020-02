Misión Laishí: La Policía continúa con la verificación de talleres mecánicos

La inspección de talleres mecánicos se realizó en la localidad de Misión Laishí con la finalidad de verificar que los rodados no se encuentren involucrados en delitos contra la propiedad.Las tareas de prevención fueron diagramadas desde la Jefatura de Policía y ejecutadas en la jornada del miércoles último por efectivos de la Comisaría Misión Laishí, en el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.Se realizaron distintas inspecciones en talleres especializados con el fin de controlar la documentación habilitante y además verificar que los rodados depositados para reparación no se encuentren involucrados en causas judiciales.En la oportunidad se labraron actas de control de talleres, recomendándose a sus respectivos propietarios que deben contar con las documentaciones de habilitación al día.Por otra parte, las inspecciones se llevan adelante con fines preventivos conforme las previsiones de la Ley 428, que también faculta a controlar la documentación de vehículos conductores y pasajeros en la vía pública, como así de locales comerciales que realizan venta de bebidas alcohólicas.Con la colaboración de la Dirección General de Informática de la Policía de Formosa, a través del número de motor y chasis se estableció que los rodados que se encuentran en los talleres, no cuentan con pedidos de secuestro.Estos operativos seguirán en los próximos días como medida preventiva en la lucha contra la sustracción de motos.