Maglietti: “Volver a tener intimidad después de estar tanto tiempo con alguien es dramático”

10 de febrero de 2020PlayAlejandra Maglietti, sobre su intimidad con otro hombre tras su separación de Jonás Gutiérrez: "Fue dramático"Después de transitar el -necesario- tiempo para procesar la separación de Jonás Gutiérrez -en abril del año pasado-, Alejandra Maglietti de a poco comenzó a rehacer su vida personal. Por ejemplo, recibió el año en las playas de Punta del Este junto a familiares y amigos . “Estoy solterísima. Quisiera estar con alguien que me enamore, por eso prefiero tomarme tiempo para encontrar el amor”, contó en enero a Teleshow.En ese mismo sentido se manifestó este viernes en Confrontados, por El Nueve. La periodista, modelo y abogada fue entrevistada por Rodrigo Lussich y aseguró que por primera vez, después de tres noviazgos prácticamente seguidos, está aprovechando el tiempo que tiene para ella misma. “No me apura nada, por eso me tomo el tiempo para decidir qué quiero hacer. Por primera vez en mi vida estoy disfrutando de estar sola, antes no me había pasado”, dijo.Y agregó: “Lo que me gusta de la soledad es tener más tiempo para hacer cosas que me gustan, que antes no tenía. Por ahí leer más, prepararme más, ahondar en ciertos temas que me gustan que antes no tenía tiempo para hacerlo, como leer un debate que me interesa...”Ahora bien, Lussich quiso saber un poco más en profundidad sobre su vida como soltera y le preguntó sobre su intimidad. “Estuve con dos hombres, pero tuve más citas…”, contó ella.Alejandra Maglietti y Jonás GutiérrezAl ser consultada sobre sus sensaciones a la hora de conocer en la intimidad a otra persona tras el final de su relación el Galgo, que duró cinco años, Maglietti se sinceró: “Quizás la primera vez sentía que era diferente porque si estás acostumbrada a estar con alguien durante un montón de tiempo, es como un drama… Tener intimidad después de estar tanto tiempo con alguien es como dramático, creo que les pasa a todos los que se separan, como que no sabés qué hacés… Es por uno mismo, te sentís incómodo, no es tan fácil cuando te separás”.El conductor le preguntó cuántas citas tuvo con el hombre antes de tener intimidad con él, a lo que ella respondió: “Unas cuantas veces… Esa cosa casual no me gusta. ¡Haceme sentir que realmente tenés ganas de estar conmigo! ¡Laburá, hermano!”Con el buen humor que la caracteriza, Maglietti no dudó en detallar: “Después no tuve ganas de seguir con el vínculo. Me pasa que estoy en una edad en la que quiero ver bien qué y con quién. No tengo ganas de meterme con cualquiera, o con alguien que no me cierra totalmente para no estar sola”.Retrocediendo un poco en el tiempo, a sus épocas de noviazgo con el actual mediocampista de Banfield, la panelista de Bendita acusó al “desgaste” como el principal motivo de la separación y se refirió a las ganas de él de casarse: “Él quería, pero yo por mucho tiempo no. Nunca fui de creer demasiado en el matrimonio: si vivimos juntos, es lo mismo… No era un tema que me sedujera bastante. Tenía prejuicios, como que me daba vergüenza la cosa del vestido, tanta parafernalia me suele espantar”.Alejandra Maglietti, durante sus vacaciones en Punta del Este a principios de año (Foto: GM Press)Lussich le consultó si a él “le gustaba mucho la noche” , y ella dudó, pero luego respondió: “No, como a cualquier persona joven… Después cuando empezó a dejar de estar todo el tiempo concentrado y tener tiempo libre empezó a salir con sus amigos”.Y sobre los rumores de infidelidades, señaló: “Nunca lo ‘pesqué’, aunque uno nunca sabe efectivamente si el otro… Yo no me enteré ni tuve una situación incómoda donde te diga ‘la pasé malísimo’”.infobae