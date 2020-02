Levantaron el corte sobre la Ruta Nacional 86

Informó la Defensoría del Pueblo que, entrada la noche del día de este miércoles, aproximadamente a las 21:30 horas, un grupo reducido de aborígenes de la Comunidad La Primavera que llevaban adelante un corte total de la Ruta Nacional Nº 86, decidió levantar el mismo. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que todo esto se dio gracias a la intervención de los integrantes de la Asociación Civil La Primavera que preside el Señor Raúl Chilaloy, quien coordinadamente con los técnicos y agentes del SPAP (Servicio Provincial de Agua Potable), terminaron distribuyendo esta primera tanda de tanques tanto en la zona de La Esperanza y del Barrio Nuevo en un total de más de 30 que fueron ubicados en los ingresos de la Colonia La Primavera. En cuanto a los delitos o hechos de agresiones hacia un docente de la Escuela de Frontera Nº 13 y otros que se están investigando por las Fuerzas de Seguridad Nacionales y por la Policía de la Provincia de Formosa, el Defensor del Pueblo, fue tajante en su apreciación al señalar que sectores que viven en la Comunidad antes citada, deben tener presente siempre que no solamente poseen derechos, sino como todos los argentinos tenemos además las correspondientes obligaciones. En tal sentido, desde el Gobierno de la Provincia de Formosa, se viene desde hace años llevando a cabo una serie de obras de servicios esenciales, viviendas, escuelas, centros de salud con médicos las 24 horas, enripiado de calles, distribución de módulos alimentarios y un sinnúmero de asistencias sociales, “que algunos reducidos grupos de originarios no valoran y utilizando la violencia arremeten contra cualquier ciudadano originario o criollo que intente pensar diferente, y allí aparecen las víctimas de las intimidaciones verbales y lesiones físicas, por lo cual, pedimos que la Justicia Provincial intervenga en todos estos casos e impute a los autores materiales de estos hechos, pues de lo contrario siempre queda todo en la nada, y advertimos que de no ponerse las cosas mediante la Justicia y la Ley en su lugar, en cualquier momento tendremos hechos de mayor gravedad que lamentar, justamente por las actitudes temerarias y desmedidas de estas personas que no constituyen y no representan el sentir y el modo de vivir de toda una Comunidad Originaria que realmente está siendo siempre privilegiada y todo esto debe tener un límite, más allá de nuestra propia autocritica que existen sectores del Estado Provincial que en ocasiones no llevan adelante las gestiones como tendrían que hacerlo en esta Comunidad y en cualquier punto de nuestro Territorio Provincial”.