La periodista Silvina Molina, es la primera editora de Género y Diversidades de la Agencia Télam

La primera editora de Género y Diversidades de la Agencia Nacional de Noticias Télam será la periodista Silvina Molina, que trabaja en la empresa desde hace nueve años.Molina ha escrito libros sobre el adecuado tratamiento periodístico de la violencia de género y la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y sobre la incorporación de la mirada da género en las coberturas mediáticas. Además, realizó consultorías en comunicación y género para organismos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional e instituciones de otros países.También dicta conferencias y brinda talleres sobre la temática en distintos lugares de Argentina y países de América Latina y Europa.La tarea será acompañar transversalmente las coberturas de todas las secciones para que se incorpore la perspectiva de género y las realidades diversas de la sociedad”.SILVINA MOLINAMolina coordina en Argentina la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, espacio donde a nivel internacional co coordinó durante 10 años la comisión de Denuncias sobre Violencias a Mujeres Periodistas, y recibió el premio Lola Mora por sus coberturas periodísticas.“La tarea será acompañar transversalmente las coberturas de todas las secciones de la agencia pública de noticias de Argentina para que se incorpore la perspectiva de género y las realidades diversas de la sociedad: LGBTIQ, personas con discapacidad, pueblos originarios, migrantes, adultas y adultos mayores, personas afrodescendientes, y más”, dijo la periodista.Para Molina, “será un proceso colectivo donde las y los profesionales de Télam participarán en la elaboración de herramientas y estrategias para potenciar el trabajo inclusivo que viene realizando el medio y optimizarlo”.“El trabajo implica que, en paralelo, la estructura y las prácticas internas de la agencia incluyan enfoques de género y diversidades”, añadió.La figura de la editora de géneroLa editora o corresponsal de género es una figura nueva que comenzaron a incorporar los medios de comunicación a partir de los reclamos igualitarios de los movimientos feministas en el mundo, entendiendo que el periodismo no puede estar ajeno a los cambios sociales igualitarios.El pionero fue el New York Times, donde el puesto lo ocupa Jessica Bennett; Ana Requena Aguilar es la redactora jefa de Género del Diario.es, junto a Marta Borraz; Pilar Álvarez en la corresponsal de Género de El País de España y Paula Cesarino Costa es la editora de Diversidad del Folha de Brasil.En Radio y Televisión Española, la periodista Carolina Pecharromán es editora de Igualdad de los servicios informativos de la cadena estatal y Paloma Zamorano de Radio Nacional de España.En Argentina, Mariana Iglesias es la editora de Género del diario Clarín y Giselle Sousa de Infobae. Comenzaron a sumarse además diarios provinciales: en el Río Negro el lugar lo ocupa Laura Loncopan Berti y recientemente en el Tribuno de Jujuy fue designada Carmen Amador.También incorporaron ese rol medios universitarios: Julia López es la editora de Género del sistema de medios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo y Gabriela Weller lo es del Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.