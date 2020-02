Fraude manual mediante la APP ONDA

La Defensoría Informó que el Banco Formosa S.A. suspendió el Cobro del Préstamo hasta que la justicia se expidaLa Defensoría del Pueblo informó que, el día de ayer, se celebró una Audiencia de Conciliación en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario de Formosa, a cargo del Lic. Víctor J. Romea, en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por la denuncia de fraude con la utilización de la billetera electrónica ONDA de la que fuera victima el Sr. Cristian J. Oviedo. A la misma, comparecieron el damnificado, acompañado por el Dr. José Leonardo Gialluca, Ombudsman Provincial y la Asesora Legal, Natalia A. Quinteros. Por el Banco Formosa S.A. lo hicieron Jorge Saade y María Beatriz Paz Saravia y por el comercio HYTEC, el Socio Gerente Diego Aquino, con el patrocinio del abogado Elizardo Jacobo.Luego de un intercambio de posturas, la entidad bancaria, presentó un escrito ofreciendo una “propuesta conciliatoria” consistente en la “suspensión del cobro de las cuotas del préstamo concedido mediante la aplicación ONDA al Sr. Oviedo, hasta tanto se obtenga una Resolución en la Justicia Penal. Por su parte, el comercio involucrado aseguró que “mantendrá inmovilizado el dinero” a fin coadyuvar al esclarecimiento del caso. Por su lado, el reclamante aceptó la propuesta del Banco por considerarla satisfactoria a sus intereses.Así, la Subsecretaría resolvió suspender el procedimiento administrativo transitoriamente en atención al acuerdo logrado. A su turno, la Autoridades del Banco de Formosa S.A., en las personas del Gte. Gral., Daniel A. Higa, el Sub Gte. Comercial Jorge A. Yah Yah informaron a la Defensoría aspectos relacionados con la seguridad de la billetera electrónica que ofrece la entidad financiera a sus clientes, dada la preocupación que generó y genera entre sus usuarios el grave hecho ocurrido con el Sr. Oviedo y otros. Al respecto afirmaron que, de la investigación interna desplegada por el Banco, surge que no media un caso de hackeo o vulneración de la seguridad del sistema operativo, en todo caso podría tratarse de un -fraude manual-, esto significa que el hecho se cometió por personas que tenían conocimiento de datos del titular, información que le permitió instalar la aplicación con la cuenta del Sr. Oviedo en otro equipo de teléfono y, desde allí, realizar la operación fraudulenta.Ello se pudo comprobar a través de las consultas de los sistemas, de donde surgió que la aplicación ONDA envió una “alerta de seguridad” al correo electrónico del titular, pero la misma fue ignorada por Oviedo. Asimismo, para redoblar las medidas de seguridad, se ha decidido que ya no se podrá desinstalar la aplicación ONDA de un teléfono celular e instalarla inmediatamente en otro, para lo cual, se deberá hacer inevitablemente un trámite personal en el banco. Por último, destacaron que este tipo de herramientas han sido creadas bajo los mayores estándares de seguridad informática y para dar una respuesta al problema de las largas filas en los mismos. Siendo fundamental a fin de evitar el aprovechamiento y comisión de delitos, que tanto los titulares de cuenta como los comerciantes tomen todas las precauciones a fin de evitar la comisión de fraudes.Asimismo, en el caso de bloqueo el cliente deberá comunicarse con el centro de atención telefónica a fin de dar nuevamente el alta. Ante cualquier cambio de dispositivo, de número de teléfono, o de pin, se envía un mail al usuario avisando dichas modificaciones. Finalmente, desde el Banco remarcaron a Gialluca que Onda es la -única billetera digital bancaria del país-, por lo que desde su creación cumplimentó toda la normativa del Banco Central (BCRA). Habiendo sido calificada con los más altos estándares en seguridad informática, desde su lanzamiento en 2018, teniendo más de 23 mil usuarios y 1.300 comercios que han hecho uso efectivo y exitoso de la app, con cerca de 1 millón de transacciones, 12 mil préstamos y unas 100 mil compras, todas ellas sin ningún problema. Durante el año 2019 se recibieron apenas 60 reclamos por la billetera digital, casi en su totalidad por bloqueo de la app. Mientras que en el mismo lapso ingresaron cerca de 2.300 reclamos por tarjetas de crédito, lo que muestra el superior funcionamiento de Onda como Billetera Virtual.